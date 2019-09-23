Первые итоги обысков в Молдове: в НАЦ предоставили подробности спецоперации

В понедельник утром сотрудники правоохранительных органов наведались в Национальное агентство автотранспорта. В Антикоррупционном центре рассказали, с чем были связаны проверки.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Итоги обысков в первый день рабочей недели: задержаны 12 человек. Среди них - инспекторы Национального агентства автотранспорта и представители компаний, специализирующихся на пассажирских перевозках.

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Правоохранительные органы вели наблюдение за ними в течение нескольких месяцев.

"Согласно материалам дела, задержанные подозреваются в пассивной и активной коррупции, а также в извлечении выгоды из влияния", - отметили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра.

В структуре пояснили, что "незаконные действия инспекторов Национального агентства автотранспорта распространялись как во время рутинного контроля транспортных средств, так и во время запланированных проверок экономических агентов".

"Чтобы не штрафовать за выявленные нарушения, инспекторы требовали и получали от тысячи до девяти тысяч леев", - добавили в НАЦ.

В понедельник сотрудники Антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски по месту жительства, в служебных кабинетах и автомобилях подозреваемых.

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"Затем их доставили на допрос в Национальный антикоррупционный центр. В настоящий момент задержаны на 72 часа 12 человек, которые подозреваются в совершении пассивной и активной коррупции, а также в извлечении выгоды из влияния", - отметили в НАЦ.

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