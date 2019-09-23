Прокурор, подделавший бумаги, отделался штрафом

Поскольку прокурор полностью признал вину, то его дело рассматривали по специальной процедуре, что и позволило избежать тюремного заключения.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В Антикоррупционной прокуратуре завершили расследование дела по обвинению прокурора районной прокуратуры Окницы в подделке документов. Его приговорили к штрафу и лишили возможности занимать публичные должности в течение семи лет.

Как сообщили в понедельник в Генпрокуратуре страны, прокурор подписал бумаги за обвиняемого и его адвокатов, а затем отправил документы в суд. Это дело касалось применения физической силы в отношении сотрудника полиции.

"Поскольку прокурор полностью признал свою вину, суд Единец приговорил его к штрафу в 70 тысяч леев. Более того, он лишен права занимать публичные должности на семилетний срок", - сообщили в Генпрокуратуре.

Еще осужденный оплатит судебные расходы в 5 тысяч 460 леев.

Если бы прокурор не признал вину, то его могли осудить на срок до шести лет тюремного заключения.

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