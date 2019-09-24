Успей попробовать, пока не перезрело: в Молдове начинается сезон молодого вина

Долгое время, вплоть до последних лет муст можно было попробовать только в селах, но ситуация меняется. Сейчас этот напиток можно заказать в ресторанах и винотеках, а еще ему посвящены фестивали.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Молдавское интернет-сообщество всколыхнуло высказывание министра сельского хозяйства и регионального развития Жоржетты Минку о том, что министерство может предложить муст к употреблению детям в школах. Реплика прозвучала в ответ на жалобы виноградарей, которые в этом году опять столкнулись с перепроизводством и нехваткой рынков сбыта своей продукции. С предложением подавать муст в школах согласились далеко не все родители. С одной стороны, этот напиток любим молдаванами, с другой - может содержать в себе небольшой процент алкоголя. Насколько безобиден это продукт, рассказывают опытные виноделы.

Срок годности - минимален

Муст в молдавских селах считают национальным напитком. Сладким, немного щиплющим за язык питьем можно насладиться только один раз в году - когда виноделы собирают урожай и давят вино. На какие даты приходится сезон муста, сказать сложно. Все зависит от капризов погоды. Если весь сентябрь идут дожди, виноделы начинают собирать урожай только в октябре. В этом году сезон муста начался раньше, чем в прошлом. Сентябрь выдался на редкость теплым и солнечным. Это значит, что ягоды набрали достаточно сахара.

Руденко: молдавское вино – не элитное, но достойный продукт за свои деньги>>>

По сути, муст – это живой напиток, который меняет свои свойства буквально в течение нескольких дней. Как рассказал домашний винодел из села Садова Тудор Агение, муст безобиден и не ударяет в голову буквально первые несколько дней.

"Сегодня пропустил через дробилку виноград, фактически сделал сусло. Сегодня это сусло еще сок. Завтра - послезавтра оно станет вином. Муст начнет бродить", - рассказал Агение.

По словам собеседника, принципиальную разницу во вкусе можно будет почувствовать только через неделю брожения. Поэтому виноделы перед употреблением советуют поинтересоваться сколько дней назад был сделан муст. Иначе можно попасть в пикантную ситуацию.

Муст пьянит не так как обычное вино: после двух-трех бокалов голова кажется все еще ясной, а ноги уже отказываются идти.

Из сел в столичные рестораны

Долгое время, вплоть до последних лет муст можно было попробовать только в селах. Даже если кто-то из родственников передает бутылку в подарок, выпить этот напиток надо как можно быстрее. Иначе из-за брожения муст может быстро испортиться, или того хуже - взорваться. Недавно определенные "риски" взяли на себя столичные рестораны и винотеки. В сезон уборки урожая винограда они подают своим клиентам муст. Его вкус и вид зависит от того, урожай какого сорта винограда в эти дни собирают виноделы. Например, сейчас любителям "юного" вина предлагают муст из старинного молдавского сорта "Фетяска Регалэ". На смену ему в винотеки придет напиток из винограда сортов "Рислинг" и "Совиньон Блан". А в первой половине октября уже можно будет попробовать муст из красных сортов винограда.

Вино в Молдове - не напиток, а продукт: на чем настаивают производители>>>

На уровне праздника

Продвигать молдавских муст на манер французов, которые всячески рекламируют свое "Божоле", в последние годы стали винзаводы Молдовы. Так один из флагманов виноделия каждую осень проводит фестиваль "Мустфест". Его гостям предлагают не только дегустацию напитка, но также экскурсию по винным подвалам, национальные блюда и мастер-классы народных ремесел. Кроме того, за неделю до Национального дня вина в Кишиневе уже который год подряд проводят еще один фестиваль, посвященный молодому вину – "Тулбурел". В этом году он состоится 28 и 29 сентября на территории выставочного комплекса "Молдэкспо".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK