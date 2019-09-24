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Школа

Родителям молдавских школьников больше не придется платить за учебники

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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По действующему законодательству, только учащиеся начальных классов получают учебники бесплатно, а учащиеся V–XII классов обеспечиваются учебной литературой по арендной схеме, утвержденной профильным министерством.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Учащиеся общеобразовательных учреждений Молдовы смогут бесплатно получать учебники. Это предполагают изменения в Кодекс об образовании, принятые парламентом в первом чтении, сообщает sputnik.md.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Ранее Конституционный суд (КС) страны объявил незаконными положения, касающиеся обеспечения учащихся V-IX классов учебниками согласно схеме по аренде книг. Эти нормы в законе приняло министерство образования, культуры и исследований и объявлены незаконными КС в феврале 2017 года.

Согласно действующему законодательству, только учащиеся начальных классов получают учебники бесплатно, а учащиеся V–XII классов обеспечиваются учебниками по арендной схеме, утвержденной профильным министерством.

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Согласно статистическим данным, в 2015-2016 годах из 160,6 тысячи учащихся гимназического цикла только тысячи 674 получили учебники бесплатно, а еще три тысячи 178 учащихся получили льготы при аренде учебников.

Аренда одного учебника на год варьируется от 2,9 до 11,1 лея.

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Теги:
Молдова, Кишинев, учебники, школа


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