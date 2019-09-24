Общение с молдавской полицией по-новому: какие изменения ввел Генинспекторат

В Генеральном инспекторате полиции сообщили о нововведениях, которые касаются взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с гражданами.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Со вторника, 24 сентября, работа номера Viber +373 (0) 78090902 с приложением "Твоя идея имеет значение" переходит на отдельную специальную платформу. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции Молдовы.

"Начиная со вторника, 24 сентября, Генеральный инспекторат полиции улучшает службу связи с гражданами. Произойдет замена приложения в Viber новой услугой, которая позволит общаться гражданам с полицией простым и надежным способом", - сообщили в инспекторате.

В ведомстве отметили, что коммуникационную платформу решили заменить в связи с поступившими со стороны общественности предложениями о создании специальной площадки.

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Как воспользоваться новой платформой? Для этого нужно зайти на официальный сайт полиции Республики Молдова в рубрику "Твоя идея имеет значение" и оставить там свои предложения и замечания, которые направлены на улучшение деятельности полиции в области обеспечения безопасности дорожного движения, общественного порядка, понижения уровня преступности среди несовершеннолетних и так далее.

"Сотрудники полиции ежедневно 24/24 будут регистрировать поступающие от граждан предложения, которые будут проанализированы и, в случае необходимости, внедрены", - отметили в полиции.

В структуре обратили внимание, что в случае какого-либо правонарушения или преступления, если человек стал свидетелем любого злодеяния, то ему стоит обращаться в единую службу спасения "112" или в ближайший полицейский участок.

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