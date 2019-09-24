Как выживают пенсионеры в Молдове: на что им хватает денег

Экономисты подчеркивают, что большую часть своих доходов пенсионеры и социально уязвимые слои населения тратят на еду.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Индексация пенсий в Молдове не успевает за ростом цен. А большую часть своих доходов пенсионеры в прямом смысле съедают. Они тратят большую часть денег на продукты питания. Об этом заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"В 2019 году наблюдаем ускорение инфляции, что продолжится и в 2020-м. В августе цены повысились в среднем на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если обратить внимание на структуру цен, то видим, что самый большой рост приходится на продовольственные товары, которые подорожали на 8,1%", - сказал Ионицэ.

По его словам, больше всего от подобных изменений страдают пенсионеры и социально уязвимые слои населения.

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"Если затраты на продовольственные товары граждан со средним доходом составляет 20-25% от него, то пенсионеры и бедные люди "съедают" из своего бюджета больше половины", - отметил экономист.

Исходя из этого, для этих категорий населения самый важный индикатор – рост на продукты питания, считает эксперт.

Индексация не успевает за ростом цен

Как полагает Ионицэ, "даже если номинально пенсии выросли, все же пенсионеры смогут приобрести в 2019 году меньше продовольственных товаров, чем в 2018-м. За последние годы цены на продукты питания выросли больше, чем были проиндексированы пенсии".

Он пояснил, что за 10 лет размер номинальной пенсии увеличился вдвое, но и на продукты цены выросли вдвое. Как считает экономист, даже если пенсионеры и стали получать в два раза больше, чем в 2009 году, то они могут себе позволить купить тот же объем продуктов, что и 10 лет назад.

"На самом деле за 10 лет ситуация пенсионеров практически не изменилась в лучшую сторону. Если уровень заработной платы в Молдовы в 2014 году превысил уровень зарплаты в советский период, то по вопросу пенсий мы до сих пор не достигли уровня 1984-1985 годов", - сказал специалист.

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По его словам, в 80-е годы прошлого века средняя пенсия составляла 38% от средней зарплаты, а в 2019-м – лишь 23%.

"Все старания любой власти должны преследовать одну цель – повышение средней пенсии в сравнении с зарплатой на 1% в год. Только так мы за 15-20 лет сможем довести уровень жизни пенсионеров до достойного", - сказал Ионицэ.

Изменения с 2020 года

Президент Молдовы Игорь Додон предложил ряд инициатив, которые направлены на помощь социально уязвимым слоям населения.

В частности, глава республики настаивает на индексации пенсий два раза в год - 1 апреля и 1 октября.

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Еще один проект предполагает гарантирование государством минимального срока в пять лет для получения пенсии по достижении предельного возраста. То есть, человек сможет получать пенсию мужа/жены, если тот скончался раньше, чем через пять лет после выхода на пенсию.

Также президент выступает за увеличение числа потенциальных получателей помощи, предоставляемой государством в отопительный сезон примерно на 50 тысяч человек. Планируется пересмотреть повышающий коэффициент минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1,95 до 2,2. Этот коэффициент используется для установления права на получение данной помощи.

Все эти инициативы вступят в силу с 1 января 2020 года, если их поддержит парламент страны.

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