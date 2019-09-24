На молдавской границе неспокойно - кто пытался нарушить закон

За минувшие сутки сотрудники Пограничной полиции Молдовы зафиксировали целый ряд нарушений: стало известно, кто пытался нарушить покой на государственных рубежах страны.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. В результате проведения проверок на государственных кордонах Молдовы за минувшие 24 часа сотрудники Пограничной полиции республики пресекли две незаконные попытки перехода рубежей республики, два случая пересечения границы по поддельным документам.

Один из иностранных граждан, проходивших пограничный контроль, попался на том, что нарушил миграционное законодательство страны, а именно - превысил допустимый законом срок нахождения на ее территории. Сразу восемь водителей попались на том, что не соблюли правила использования автовиньеток.

Трое людей, которые были не в ладах с законом, пытались бежать из республики, один автомобиль, незаконно пытавшийся пересечь госграницу республики, отправился на штрафстоянку.

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За минувшие сутки границу Молдовы пересекли 48 793 человека, 25 665 из которых выехали из Молдовы. Наиболее загруженными были такие пограничные пункты пропуска, как КПП Леушены, Международный аэропорт Кишинева, КПП Скулены и КПП Джурджулешть-Галац.

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