Заработки, они - такие: в каких регионах Италии больше всего граждан Молдовы

По итогам статистических исследований, проведенных в последние несколько лет демографами, стала известна примерная картина наибольшей плотности граждан Молдовы среди населения некоторых регионов Италии.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Многие граждане Молдовы, выбирая страну для того, чтобы поехать на заработки, отправляются именно в Италию. Такой выбор во многом объясняется культурно-историческими факторами. Схожестью родственных молдавского и итальянского языков и, соответственно, быстрым изучением итальянского молдаванами.

Существуют и другие причины выбора нашими соотечественниками страны проживания или работы. Возможно, многих тянет в Италию генетическая память о древней родине.

Согласно представленным демографами данным исследований последних лет, наибольшее количество наших соотечественников в Италии проживает в экономически благополучных северной частях, а также в центре страны.

Наибольшее количество молдаван осели в Риме (почти 13 тысяч человек). В северных регионах наибольшее количество молдаван проживает в Падуе (более 11 тысяч) и Венеции (около 9 тысяч); в Парме, Милане, Торино (около восьми тысяч в каждом из указанных городов).

Чуть больше 65% наших мигрантов работают. Около 10% молдаван в Италии ищут работу. Почти 13% безработных. Основное направление деятельности наших сограждан – сфера услуг.

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