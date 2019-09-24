Глава Высшей судебной палаты может быть арестован

Не исключено, что на Иона Друцу откроют уголовное дело по факту незаконного обогащения - ему может грозить длительное тюремное заключение.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Высший совет магистратуры принял решение лишить иммунитета главу Высшей судебной палаты Иона Друцу. Согласно источникам Sputnik, его могут задержать на основании части 2 статьи 330/2 УК РМ, пишет sputnik.md.

Речь идет о "незаконном обогащении, совершенном лицом, исполняющим ответственную государственную должность".

Такие действия наказываются штрафом в 8-10 тысяч условных единиц (400-500 тысяч леев) или лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Ранее Друцу отстранили от должности главы Высшей судебной палаты, но решение Высшего совета магистратуры оспорили в суде. Затем Апелляционная палата Кишинева приняла решение восстановить его в должности.

Согласно данным прессы, в декларации об имуществе за 2018 год указана общая зарплата в 419 тысяч 947 леев в ВСП, то есть около 35 тысяч леев в месяц, а также чуть более 5 тысяч леев он получал в Государственном университете Молдовы. Жена Друцы заработала около 230 тысяч леев за прошлый год.

Семье Друцы с 2012 года также принадлежит земельный участок в 8,7 сотки. Его стоимость оценивается в 620 тысяч леев. У Друцы есть дом площадью 181,5 квадратных метра, приобретенный в том же году за 1,86 миллиона леев, а также квартира площадью 69,5 квадратных метра. Ею семья владеет с 1996 года. Цена этой жилплощади – около 387 тысяч леев.

В банке супруги держат более 14 тысяч евро и свыше 25 тысяч леев. Также в декларации указаны автомобили Honda CRV от 2009 года и Toyota Yaris от 2007 года.

Еще у Друцы есть кредит в 50 тысяч евро, полученный в 2016 году. Деньги он должен вернуть до 2022 года.

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