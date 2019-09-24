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Ион Друцэ

Глава Высшей судебной палаты может быть арестован

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Не исключено, что на Иона Друцу откроют уголовное дело по факту незаконного обогащения - ему может грозить длительное тюремное заключение.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Высший совет магистратуры принял решение лишить иммунитета главу Высшей судебной палаты Иона Друцу. Согласно источникам Sputnik, его могут задержать на основании части 2 статьи 330/2 УК РМ, пишет sputnik.md.

Речь идет о "незаконном обогащении, совершенном лицом, исполняющим ответственную государственную должность".

Такие действия наказываются штрафом в 8-10 тысяч условных единиц (400-500 тысяч леев) или лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет. 

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее Друцу отстранили от должности главы Высшей судебной палаты, но решение Высшего совета магистратуры оспорили в суде. Затем Апелляционная палата Кишинева приняла решение восстановить его в должности.

Согласно данным прессы, в декларации об имуществе за 2018 год указана общая зарплата в 419 тысяч 947 леев в ВСП, то есть около 35 тысяч леев в месяц, а также чуть более 5 тысяч леев он получал в Государственном университете Молдовы. Жена Друцы заработала около 230 тысяч леев за прошлый год.

Семье Друцы с 2012 года также принадлежит земельный участок в 8,7 сотки. Его стоимость оценивается в 620 тысяч леев. У Друцы есть дом площадью 181,5 квадратных метра, приобретенный в том же году за 1,86 миллиона леев, а также квартира площадью 69,5 квадратных метра. Ею семья владеет с 1996 года. Цена этой жилплощади – около 387 тысяч леев.

В банке супруги держат более 14 тысяч евро и свыше 25 тысяч леев. Также в декларации указаны автомобили Honda CRV от 2009 года и Toyota Yaris от 2007 года.

Еще у Друцы есть кредит в 50 тысяч евро, полученный в 2016 году. Деньги он должен вернуть до 2022 года.

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