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Печать избирательных бюллетеней. Архивное фото

ЦИК определил количество бюллетеней для голосования на выборах 20 октября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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На избирательные участки в разных округах будут отправлены от 2 до 5 тысяч бюллетеней для голосования.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы (ЦИК) на заседании во вторник единогласным решением утвердили количество бюллетеней, которые будут напечатаны для голосования в двух одномандатных округах на новых парламентских выборах 20 октября. 

Местные выборы 2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
Бюллетени для голосования на выборах 20 октября будут разных цветов

Речь идет об округах №48 (Слободзея, Тирасполь и Бендеры) и №50 (на Западе от Молдовы). Таким образом, будет отпечатано 70 тысяч и почти 311 тысяч бюллетеней.

Как заявил представлявший проект решения член ЦИК Максим Лебединский, каждый избирательный участок в округе №48 получит от 2 до 3 тысяч бюллетеней.

Что касается избирательного округа №50, то число бюллетеней, по его словам, установлено на основе информации, предоставленной министерством иностранных дел и европейской интеграции и данных ЦИК. Так, число бюллетеней на участках будет разным, но не превысит 5 тысяч.

Сначала бюллетени напечатают и распределят в окружные избирательные советы, оттуда направят в электоральные бюро избирательных участков.

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Всего 20 октября этого года в четырех одномандатных избирательных округах пройдут новые парламентские выборы - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы. 

ЦИК
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В 17-м округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк. Однако 30 июля законодательное собрание приняло к сведению заявление о том, что он сдает мандат депутата. К слову, в конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

В 33-м округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел и объявивший о том, что баллотируется в примары Кишинева.

Избранный по одномандатному округу №48 (Слободзея, Тирасполь и Бендеры) независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

По 50-му округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которую позже утвердили в должности премьер-министра.

Кроме того, 20 октября в республике пройдут всеобщие местные выборы.

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