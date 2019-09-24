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Обыски. Архивное фото

Итоги обысков: что изъяли прокуроры в кабинете Иона Друцэ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Уголовное дело было открыто на основании части 2 статьи 330/2 УК РМ по факту незаконного обогащения.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Обыски в служебном кабинете главы Высшей судебной палаты Молдовы (ВСП) Иона Друцэ во вторник прошли без его присутствия, так как он находится за границей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре страны. 

Высшая судебная палата Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Высший совет магистратуры во вторник лишил Друцэ иммунитета. Основанием для этого стал запрос и.о. генпрокурора Думитру Робу, также было открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения. Также во вторник прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели обыски в кабинете главы ВСП.

"Основаниями для уголовного преследования стало обращение Службы информации и безопасности, проанализировавшей имущество семьи Друцэ, приобретенного в 2016-2019 годах. Констатировано существенное расхождение с его законными доходами", - сообщили в Генпрокуратуре.

Именно поэтому уголовное дело было открыто на основании части 2 статьи 330/2 УК РМ. В ведомстве отметили, что в ходе обыска рабочем кабинете Друцэ изъяты деньги (их происхождение остается неясным), компьютер для проверки информации, а также документы, необходимые для расследования. 

Ион Друцэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно действующему законодательству, Друцэ может грозить штраф в 8-10 тысяч условных единиц (400-500 тысяч леев) или тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Согласно данным прессы, в декларации об имуществе за 2018 год у главы ВСП указана общая зарплата в 419 тысяч 947 леев в ВСП, то есть около 35 тысяч леев в месяц, а также чуть более 5 тысяч леев он получал в Государственном университете Молдовы. Жена Друцэ заработала около 230 тысяч леев за прошлый год.

Семье Друцэ с 2012 года также принадлежит земельный участок в 8,7 сотки. Его стоимость оценивается в 620 тысяч леев. У Друцэ есть дом площадью 181,5 квадратных метра, приобретенный в том же году за 1,86 миллиона леев, а также квартира площадью 69,5 квадратных метра. Ей семья владеет с 1996 года. Цена этой жилплощади – около 387 тысяч леев.

В банке супруги держат более 14 тысяч евро и свыше 25 тысяч леев. Также в декларации указаны автомобили Honda CRV от 2009 года и Toyota Yaris от 2007 года.

Еще у Друцы есть кредит в 50 тысяч евро, полученный в 2016 году. Деньги он должен вернуть до 2022 года.

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