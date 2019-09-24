Санду рассказала, когда Кишинев избавится от зловония

Уже несколько недель Кишинев регулярно накрывает зловоние. И хотя эта проблема дошла до правительства и правоохранительных органов, дело все никак не сдвинется с мертвой точки – каждый вечер молдавская столица попадает под "газовую" атаку.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Проблема загрязнения реки Бык и неприятного запаха, который ощущают жители Кишинева и района Новые Анены, отмечена в отчете о 100 днях работы правительства Молдовы. Как рассказала премьер Майя Санду на пресс-конференции во вторник, все, что мог сделать по этому вопросу ее кабмин - готово. Далее дело за прокуратурой.

"При сотрудничестве министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и прокуратуры Молдовы начато всеобъемлющее расследование в целях определения причин загрязнения реки Бык и неприятного запаха в Кишиневе и Новоаненском районе", - сказано в отчете.

Там также указано, что сформирована рабочая группа из государственных ведомств, уполномоченных осуществлять контроль, а также проводить анализ воздействия загрязнения на здоровье населения. Эта группа, как отмечается в тексте отчета, осуществляет поэтапный контроль на нескольких предприятиях в столице и на очистных сооружениях в Кишиневе.

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"Рабочая группа тесно сотрудничает с Генеральной прокуратурой, чтобы выяснить причину постоянного загрязнения реки Бык и привлечь к ответственности виновных в нанесении ущерба окружающей среде", - подчеркивается в отчете правительства.

Отвечая на вопрос, когда Кишинев избавится от зловония, Санду заявила, что эта проблема обсуждалась и в рамках совета по борьбе с коррупцией, так как в него входят представители Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра.

По ее словам, инспекция в области окружающей среды и прокуратура работают совместно. Она отметила, что открыто несколько уголовных дел.

"Надеюсь, как можно скоро, мы услышим имена тех, кто виноват. Самое важное, чтобы были наказаны все те, кто своими действиями или бездействием привели к этой экологической катастрофе. То, что могло сделать правительство, сделано. Сейчас мы ждем расследования от прокуратуры", - сказала Санду.

Опасно ли зловоние для здоровья человека

Разумеется, многих интересует, насколько безопасно находиться в молдавской столице, и не несет ли запах угрозу здоровью. В

"Хочу успокоить людей – это не отравляющее вещество, влияющее на органы дыхания. Это не химическое оружие", - заявил в интервью радиостудии Sputnik председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

Впрочем, не все категории граждан получают от зловония только эстетические неудобства. "Те, кто болеют нервными болезнями или сердечными, на них запах влияет опосредовано. Когда усиливается запах, их здоровье ухудшается", - сказал Гараба.

Намного опасней не запах, а те вещества, которые предприятия сливают в реку Бык, утверждает эколог.

"Проблема - в химических веществах, которые уничтожают все живое, что было в реке Бык. Поэтому в ней уже давно нет живых организмов кроме болезнетворных микробов. И хуже всего, что ниже по течению люди используют эту "мертвую" воду для нужд сельского хозяйства", - пояснил собеседник.

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