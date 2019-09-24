Горькая зелень: что начали употреблять в пищу граждане Молдовы

Граждане Молдовы в последние годы употребляют в пищу все больше зелени, однако наравне с традиционными укропом, петрушкой и зеленым луком, все большей популярностью среди потребителей пользуется белый и красный базилик.

КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Продовольственные пристрастия граждане Молдовы изменились, после того, как наши соотечественники пожили и поработали в европейских государствах. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова заявил Юрий Богдан, который продает зелень на одном из рынков Кишинева.

Все больше людей приходят на рынок за руколой, базиликом, шпинатом и салатными листьями, так что у торговцев на прилавке они есть каждый день.

Наравне с традиционными петрушкой и укропом, граждане Молдовы все чаще отдают предпочтение зелени, свойственной кухне Средиземноморья.

Граждане Молдовы с малых лет знакомы с запахом базилика, однако это растение в огородах они выращивали для церковных традиционных обрядов. Но сейчас предпочитают собирать их и для использования в продовольственных целях.

Путешествия по Италии, Испании, Португалии, Франции и другим европейским государствам заставили наших сограждан пристраститься ко вкусу этих трав, используемых при готовке. Но они оказывают полезное влияние и на здоровье. Уроженцы Молдовы быстро поняли, что горькие столовые травы, в первую очередь рукола, надо сбрызгивать лимонным соком, тогда они станут вкусными в салате.

Многие наши сограждане начали выращивать эти травы, специфические для средиземноморской кухни, а поставщики и продавцы быстро включили их в ассортимент трав, реализуемых на базаре.

Продавец с одного из рынков Кишинева рассказал корреспонденту Sputnik, что продает их вместе с супругой ежедневно, а выращивают их они на своем приусадебном участке и реализуют травы, выращенные на огороде их нанашей.

Мужчина рассказал, что стоимость одного пучка зелени составляет от 5 до 10 леев. За 5 леев продают петрушку, укроп и салат. Пучок руколы, шпината, зеленого лука или леуштяна стоит до 10 леев.

За зелень на базаре люди готовы заплатить до 20-25 леев, покупая сразу несколько пучков. Они говорят, что очень любят употреблять ее в пищу в качестве добавки к салату хотя бы 2-3 раза в неделю.

Диетологи рекомендуют употреблять зелень, поскольку она богата аминокислотами, в том числе Omega-3, которые улучшают пищеварение, ускоряют процесс усваивания витаминов, благотворно влияют на весь организм человека.

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