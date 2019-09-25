В выходные в центре Кишинева будет многолюдно - троллейбусы изменят маршрут

Большинство троллейбусных маршрутов, пролегающих через центр молдавской столицы, в субботу и воскресенье изменят свой маршрут, это связано с проведением в Кишиневе международного марафона.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. В следующие выходные движение общественного транспорта по главным улицам молдавской столицы будет изменено. К таким мерам в муниципалитете прибегли в связи с проведением в Кишиневе пятого по счету международного марафона.

Полностью перекроют движение 28 сентября в 01:00 час по проспекту Штефан чел Маре на отрезке улиц Пушкина и Бэнулеску-Бодони. Таким образом, троллейбусные маршруты №22, 5, 8, 1, 4, которые в обычные дни курсируют по главной улице столицы, перенаправят по ул. Букурешть.

В воскресенье движение ограничат по проспекту Штефана чел Маре от бульвара К. Негруцци до улицы Тома Чорбэ.

Также не дадут курсировать автомобилям от улицы Трандафирилор на Ботанике до конца улицы Чуфля.

Таким образом, в последний день недели троллейбусы №24, 25, 12, 7, 10 будут ходить до поворота по улице Григоре Виеру, расположенного ниже здания цирка. Троллейбусы №9 и 8 вообще не будут курсировать в воскресенье. Маршруты электротранспорта №20, 5 и 4 будут ходить до остановки у Железнодорожного вокзала.

Значительно изменит свой маршрут троллейбус №13, который будет поворачивать на проспект Дмитрия Кантемира, а обратно так же, возвращаясь по традиционному маршруту.

В воскресенье 22-й маршрут троллейбуса будет курсировать следующим образом: в сторону Ботаники - с проспекта Штефана чел Маре по улицам Щусева, Букурешть, проспекту Дачия и Траян, а в сторону Буюкан - по улицам Гренобля, Асаки, Александри, Матеевича, Пушкина, Букурешть, Щусева, Михай Витязул, Колумна, Анри Коандэ, Крянгэ и далее по установленному маршруту.

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