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День вина в Кишиневе. Архивное фото

Скоро - день вина: названо лучшее молдавское средство от похмелья

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
День вина 2019 в Молдове - программа, новости (23)
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Профессиональный повар рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, как гражданам, "переборщившим" с алкоголем на Дне вина, вернуться в естественное, работоспособное состояние.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Вот уже много лет подряд в Молдове отмечается праздник, который стал родным и полюбившимся не только жителям республики, но и многим иностранцам, приезжающим в нашу страну.

Алкоголизм.
CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
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В этот день, как на центральной площади Кишинева, так и в других городах и населенных пунктах страны виноделы соревнуются в умении удивлять вкусом солнечного напитка всех гостей, родственников, знакомых.

И хорошо, если люди идут на День вина, чтобы восхититься букетом молдавских вин, насладиться вкусом блюд национальной кухни и просто хорошо и душевно провести время в компании родных и друзей. Однако есть и такие, кто превращает народный праздник в фарс, приходя на торжество с прозаичной до нельзя целью: выпить много и бесплатно.

Мы же решили выяснить: есть ли у молдавского народа стратегическое оружие, панацея от похмелья и последствий вчерашнего алкогольного угара? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik дал повар Раду Хатману.

"Ошибочно полагать, что такое замечательное блюдо национальной кухни, как зама, в состоянии избавить человека от физических страданий на второй день после пьяного веселья. Зама лишь дает тем, кто вчера участвовал в обильных алкогольных возлияниях, возможность поесть, так как сухомятка в горло вчерашнему весельчаку попросту не лезет", — пояснил повар.

По его словам, именно капустный рассол является настоящей панацеей молдавского и румынского народов от похмелья.

Ежик.
© Sputnik / Павел Лисицын
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Повар утверждает, что эта спасительная жидкость от малосольной квашеной капусты, как никогда удачно способна восстанавливать водно-солевой баланс в организме, реабилитировать исстрадавшееся к утру тело, частично избавить от головной боли и повышенных рвотных рефлексов.

"Самое лучшее средство — это не помидорный, и не огуречный, а капустный рассол. В некоторых селах нашей республики и соседней Румынии на второй день после праздника даже на улицах продают капустный рассол нерадивым хозяевам, которые не удосужились сами заквасить капусту. Так что в сельской местности капустный рассол служит не только в качестве эффективной терапевтической меры, но и служит своеобразной жидкой валютой на второй день после праздника", — заключил Хатману.

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Тема:
День вина 2019 в Молдове - программа, новости (23)

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Теги:
вино, похмелье, День вина в Молдове, День вина


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