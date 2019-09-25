Почему в Молдове так до сих пор любят Брежнева

Как жили ромы Молдовы во времена нахождения у власти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, и был ли знаком "цыганский барон" с руководителем советского государства.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik, Андрей Петрик. сюжете известного художественного фильма "Заяц над бездной", снятого российским режиссером Тиграном Кеосаяном в Молдове, конечно, много вымысла и выдумки. Но факт остается фактом: режиссер постарался снять интересную сказку о жизни цыган в Советской Молдавии, передать неповторимый уклад жизни этого народа, юмор, свойственной ему, тягу к воле и свободе.

В то же время формула "сказка — ложь, да в ней намек" отчасти работает. У настоящего барона всех ромов Молдовы, равно как и у прототипа кинематографического главы цыган Бессарабии до самого Измаила, есть настоящий правительственный "ЗИЛ-112" и "Чайка" — автомобили, на которых в свое время возили исключительно партийных бонз и высшую чиновничью элиту.

Конечно, вряд ли, как по сюжету фильма, цыганский барон тех лет встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Однако мы решили поинтересоваться, как жили ромы во времена нахождения во главе советского государства "дорогого и любимого" Леонида Ильича.

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал барон всех ромов республики Артур Черарь.

"Грех говорить, что во времена правления Леонида Брежнева ромы жили плохо. Да тогда не было демократии, не было свободы слова, была цензура, сажали цыган по статье "тунеядство". Этому есть объяснение: некоторые ромы, которые не получили образования, вынуждены были промышлять не совсем законным заработком: карманными кражами, попрошайничеством. Во времена правления Брежнева не имел на что жить тот, кто не хотел работать. Да и тот, кто не работал, тоже что-то имел ", — подчеркнул Черарь.

По его словам, знаменитые цыганские дома Сорок и Атак были построены именно в период, когда "дорогой Леонид Ильич" возглавлял советское государство.

Перестроечное время, распад Советского Союза и парад суверенитетов, прошедший на пространстве некогда единой страны, по словам Чераря, не принесли для цыган ничего хорошего. Представители цыганского народа, всегда славившегося своими мастерами-кузнецами, фактически остались "не у дел" и подобно тысячам других жителей республики вынуждены были уехать из Молдовы за границу в поисках заработка и лучшей доли.

"На этом фоне мы с благодарностью вспоминаем период, при котором у руля страны стоял Брежнев", — подытожил цыганский барон.

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