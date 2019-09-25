Причем тут интеграция: названы самые ругательные слова в Молдове

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Несколько лет прошло с момента подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

В ноябре 2014 года рукой тогдашнего премьер-министра Юрия Лянкэ республика подписала этот документ, равно как и взяла на себя ответственность за его выполнение. В том числе и его экономической части.

Резолюция Европарламента угрожает будущему Европы>>>

Подписывая это соглашение, чиновники, видимо, не задумывались о том, какие последствия ждут экономику страны и, прежде всего, сельхозпроизводителей. В сухом остатке республика получила незначительные квоты на экспорт ограниченных видов аграрной продукции на европейские рынки, которые так и не освоила ввиду неконкурентоспособности, а граждане - и возможность безвизовых поездок в страны "старого света".

На противоположной чаше весов ассоциации с ЕС оказались ограничительные меры на ввоз молдавской сельхозпродукции в Россию, которые она вынуждена была ввести, чтобы обезопасить себя от массового реэкспорта плодоовощной продукции из стран Европы через Молдову. Вот, пожалуй и все.

Как относятся к нынешнему исполнению евроинтеграции простые граждане?

Жизнь в селах изменилась, она стала хуже: почему?

Корреспондент Sputnik адресовал этот вопрос председателю Ассоциации социологов и демографов Виктору Мокану.

"Подавляющее большинство респондентов, которых мы опрашивали, уже считают ругательными такие слова, как "евроинтеграция", "демократизация", "реформы". Люди разочаровались в этих терминах, потому что прошло много лет с момента обретения независимости Молдовой, а жизнь людей как была трудной, так и остается. Простой человек так и не почувствовал изменений. Наоборот, жизнь большинства семей, большинства граждан республики, особенно в селах, стала намного хуже", — заявил социолог.

Козак: в Молдове сложилась уникальная ситуация, главное – решать проблемы>>>

По словам эксперта, яркой картиной плачевного состояния дел в республике служат цифры миграции за рубеж в поисках лучшей доли молодого, трудоспособного населения. По разным данным, за прошедшую четверть века республику навсегда покинула треть работоспособного населения. Уже сегодня число пенсионеров намного превышает число официально трудоустроенных людей, работающих в реальном секторе экономики и осуществляющих выплаты в соцфонд.

"Люди разуверились в завтрашнем дне потому, что реформы так и не принесли положительного, а главное ощутимого гражданами эффекта. В этой связи, большинство опрошенных граждан считает, что правоцентристским партиям, заявляющим о себе, как о поборниках идеи евроинтеграции, надо отойти в сторону. Граждане предлагают дать шанс пророссийским партиям, аргументируя это тем, что у них получится хоть как-то наладить дела в республике", — отметил собеседник.

По словам Виктора Мокану, такое желание большей части граждан страны объясняется тем, что возврат молдавской продукции на российский рынок даст положительный эффект для экономики страны, что, соответственно, отразится на уровне жизни населения.

Европейский уровень жизни для каждого

"Если на фоне открытия рынков ЕАЭС удастся открыть сотни и тысячи рабочих мест по стране и реанимировать ее экономику, то только за это их лидерам можно будет уже ставить памятники при жизни", - уточнил собеседник.

Никишина: Молдова может вступить в ЕАЭС, если есть политическая воля>>>

По словам социолога, Молдова должна идти по европейскому пути, должна модернизироваться, европейский уровень жизни должен быть у каждого гражданина республики. Однако, замечает Мокану, без российского рынка европейская модернизация Молдовы невозможна, как таковая.

"Невозможно мечтать о высоком уровне жизни, мало что экспортируя за рубеж. В Молдове необходимо в полной мере реанимировать сельское хозяйство, восстановить перерабатывающую промышленность. Только в этом случае нам удастся добиться возвращения трудовых мигрантов на родину. И вот тогда можно будет говорить, что страна начала медленно развиваться. А одними обещаниями партий народ сыт не будет", — подчеркнул эксперт.

Ранее был опубликован доклад о реализации обязательств по соглашению об ассоциации.

В ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан меморандум о предоставлении Молдове Евросоюзом макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро - в виде гранта, а 60 миллионов - льготного кредита. Среди предварительных условий значатся соблюдение демократии, правового статуса и прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.

Как достигнуть прогресса в областях судебной системы и борьбы с коррупцией

В ноябре 2018 года ЕС принял решение о приостановлении макрофинансовой помощи до тех пор, пока страна не продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией.

При этом политолог Александр Ведруссов в одном из интервью радиостудии Sputnik Молдова высказал мнение, что сейчас у Молдовы есть уникальный шанс стать экономическим окном между Востоком и Западом.

Молдова и ЕАЭС: отсутствие общих границ - не помеха>>>

"Нет таких трудностей, которые бы не могли преодолеть друзья. Все-таки наши народы дружественные, и мы видим решимость президентов наладить стабильный диалог, ведь инвестору нужна стабильность. Несмотря на все проблемы, которые мы обозначили на форуме, инвесторы заявляют о своем желании инвестировать в Молдову, в том числе в привязку и к рынку Евразийского союза, и к рынку Европейского союза. Молдова сейчас имеет уникальный шанс стать экономическим, а в перспективе и политическим окном между Востоком и Западом", — отметил собеседник.

По словам политолога, Молдова обладает хорошим экономическим потенциалом, который до сих пор не реализован в полном объеме.

Читайте также:

Козак: у России и Молдовы есть реальная возможность разморозить отношения

МРЭФ-2019: подписаны соглашения между регионами России и Молдовы

Массивный импорт: почему в магазинах Молдовы так много иностранной "молочки"

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK