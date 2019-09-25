Пока вы спали: стал известен смысл послания Путина, Додон провел встречи в США

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КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

Письма получили также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Москва уже предлагала подобные договоренности государствам альянса, однако тогда они не проявили заинтересованность в этом.

"Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", — говорится в тексте сообщения.

Из послания Путина также следует, что даже без ДРСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах.

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшим (от 500 до одной тысячи километров) диапазоном действия.

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В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

В 2019 году Россия в ответ на действия США приостановила свое участие в ДРСМД. Договор прекратил действовать в начале августа.

Визит президента Молдовы в США

В ходе визита в Нью-Йорк Игорь Додон провел встречу с представителями влиятельнейших еврейских организаций, таких как Американский еврейский комитет, Всемирный еврейский конгресс, Антидиффамационная лига, Бнай Брит и Национальная коалиция в поддержку евроазиатского еврейства.

"Подтвердил намерение Молдовы продвигать борьбу с антисемитизмом, культивирование памяти о Холокосте, сохранение еврейского историко-культурного наследия и так далее, что предполагает включение факультативной дисциплины по изучению истории Холокоста и создание Музея истории евреев Молдовы, в отношении которого Правительство РМ издало Постановление в октябре 2018 года", - пояснил Додон.

Процедура импичмента Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента Дональда Трампа.

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По ее словам, своими действиями он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов".

Закончив выступление, Пелоси отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Основанием для импичмента она считает разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают "нарушение целостности выборов", сообщает РИА Новости.

Об изменении структуры Совбеза ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совбеза ООН.

"Япония будет участвовать в выборах 2022 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Прошу вас поддержать нас", — сказал он.

Кроме того, Абэ обратил внимание присутствующих на вклад, который его страна вносит в дело борьбы с преступностью, образования, повышения социальной роли женщин.

В частности, в течение трех лет Япония поможет получить качественное образование девяти миллионам детей и молодежи из Азии и Африки.

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В более долгосрочной перспективе Токио добивается расширения состава постоянных членов Совета безопасности ООН, вместе с Германией, Индией и другими странами рассчитывая войти в состав СБ на постоянной основе.

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