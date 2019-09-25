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Стела при въезде в Гагаузию

Такая колоритная Молдова - в Казаклии прошел фольклорный фестиваль

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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В гагаузском селе Казаклия прошел ежегодный фольклорный фестиваль "Волны любви" - в мероприятии приняли участие местные коллективы.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Каждый год фестиваль способствует укреплению творческих контактов между фольклорными коллективами из Молдовы, Болгарии, Румынии, Украины, Турции и других стран.

Его главной целью является пропаганда уникального гагаузского фольклора и сохранение народных традиций, создание условий для творческих встреч и обмена опытом, пишет сайт gagauzinfo.md

Для жителей села и гостей Казаклии также выступили и гагаузские музыканты и художественные коллективы.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Все желающие могли познакомиться поближе с историей и фольклором гагаузского народа. В парке отдыха села Казаклия были представлены подворья сел, а также двор мастеров, где проходила выставка-продажа изделий народных умельцев.

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Для маленьких гостей фестиваля были организованы аттракционы и другие развлекательные игры.

Завершился фестиваль народным гуляньем.

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Теги:
Гагаузия, фольклор, Молдова


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