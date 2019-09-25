Такая колоритная Молдова - в Казаклии прошел фольклорный фестиваль

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Каждый год фестиваль способствует укреплению творческих контактов между фольклорными коллективами из Молдовы, Болгарии, Румынии, Украины, Турции и других стран.
Его главной целью является пропаганда уникального гагаузского фольклора и сохранение народных традиций, создание условий для творческих встреч и обмена опытом, пишет сайт gagauzinfo.md.
Для жителей села и гостей Казаклии также выступили и гагаузские музыканты и художественные коллективы.
Все желающие могли познакомиться поближе с историей и фольклором гагаузского народа. В парке отдыха села Казаклия были представлены подворья сел, а также двор мастеров, где проходила выставка-продажа изделий народных умельцев.
Пока вы спали: стал известен смысл послания Путина, Додон провел встречи в США>>>
Для маленьких гостей фестиваля были организованы аттракционы и другие развлекательные игры.
Завершился фестиваль народным гуляньем.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK