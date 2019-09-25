Несладкая жизнь - какой продукт в Молдове может подорожать

Возделываемые площади сахарной свеклы в Молдове упали на 6 тысяч гектаров или на 27 процентов, а производство сахара сократилось на 7,4 тысячи тонн.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. По прогнозам министерства сельского хозяйства и регионального развития в нынешнем году урожай сахарной свеклы составит 650 тысяч тонн.

С гектара соберут, в среднем, по 40 тонн этого корнеплода. Такой урожай позволит произвести в республике в этом году 84 тысячи тонн сахара, что на 8 процентов меньше, чем в предыдущем 2018-м.

По мнению экспертов, на данный момент состояние свекловичных плантаций - удовлетворительное, а неурожая в этом году не будет. Лишь в некоторых регионах республики, в частности, в аграрных хозяйствах Фалештского района, плантации сахарной свеклы подвержены распространению болезней, в том числе черной плесени, которая уничтожает урожай.

По информации компаний-производителей сахара, негативная динамика, связанная с будущим урожаем сахарной свеклы, может отразиться на цене на самый сладкий продукт в республике.

Около десяти лет назад появились научные данные о том, что сахар действует на человека примерно как кокаин. Прозвучали предложения разделить сладкоежек, словно наркоманов, по степени зависимости и лечить. Есть информация о том, что даже обычные сахарозаменители способствуют депрессии и аллергии.

Согласно работе австралийских ученых, любовь к сладостям сравнима с табачной и наркотической зависимостью. Как и кокаин, сахар повышает в организме уровень "гормона счастья" дофамина и улучшает настроение.

Со временем эффект сглаживается, и, чтобы достичь необходимой концентрации дофамина и не впасть в депрессию, человек постоянно наращивает "дозу" сладкого. Резкий отказ от десертов способен вызвать настоящую ломку, потому ученые предлагают лечить сладкоежек варениклином — препаратом от никотиновой зависимости.

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