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Торговля мясом на рынке

Какое мясо гражданам Молдовы скоро придется замораживать

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Пока цены на свинину в Молдове - приемлемые, однако уже к декабрю они могут взлететь, гражданам республики следует задуматься о запасах и заморозке этого продукта.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Продажи свинины на рынках столицы значительно снизились летом и в первой половине сентября нынешнего года. Однако ближе к завершению месяца кишиневцы и гости столицы вновь начинают покупать этот вид мяса. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал один из продавцов сельскохозяйственного рынка, расположенного в столичном секторе Ботаника. 

Причем, по словам торговца, спрос на свинину упал не по причине неоднократных сообщений о вспышках африканской чумы свиней в республике, а просто из-за жары, которая господствовала в республике всю первую половину сентября. Когда на улице становится прохладнее, люди вновь отдают предпочтение тяжелой пищи. 

Сейчас килограмм свиной вырезки на рынках стоит в среднем 90-100 леев за килограмм.

Свинина.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Свинину, которую хотели продать на рынках, перевозили в страшных условиях

Другие куски с костями и салом продают по 65 леев за килограмм. 

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По сравнению с ценами на свинину в конце весны сейчас килограмм мяса подорожал в среднем на 5-10 леев. Торговцы объясняют повышение цен необходимостью возместить убытки, которые они несли в течение всего лета, поскольку спрос на свинину был крайне невелик. 

Однако ближе к зимним праздникам цена за килограмм свиной вырезки может вырасти до 15-25 процентов. Продавцы воспользуются ситуацией и повышенный спрос обратят себе в угоду. В качестве альтернативы они рекомендуют покупать свинину сейчас и замораживать ее, чтобы потом не платить больше.

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Теги:
граждане, Молдова, свинина, мясо


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