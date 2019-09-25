Депутат ответил, что будет с судьей, аннулировавшей итоги выборов в Кишиневе

Парламентарий от блока ACUM считает, что следует выяснить, почему суд принял решение не признавать итоги выборов столичного градоначальника.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Нужно вернуться к вопросу о том, что заставило судью Родику Бердило аннулировать результаты внеплановых выборов примара Кишинева. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik депутат от блока ACUM Игорь Гросу.

Судья Родика Бердило стала известна общественности после того, как приняла решение аннулировать итоги второго тура выборов примара Кишинева, прошедшего в июне 2018 года.

Второй тур местных выборов тогда выиграл лидер Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которого поддержали 52,57% пришедших на участки избирателей (129 тысяч 432 гражданина). Его оппонент, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 116 тысяч 788 избирателей. При этом явка составила всего 39,12%.

Кишиневский суд дважды откладывал рассмотрение вопроса об утверждении результатов второго тура внеплановых местных выборов в Кишиневе, но в итоге принял решение их не утверждать.

Представители блока ACUM неоднократно заявляли, что Бердило следует привлечь к ответственности, потому что она выполняла политический заказ. В последнее время члены ACUM эту тему не поднимали.

"Какой будет судьба Родики Бердило? Хороший вопрос, но на него должны дать ответ судьи и судебные инспекции. Мы обратимся к ним с просьбой вернуться к этой теме и объяснить принятое решение, потому что были "стерты губкой" голоса 200 тысяч избирателей. Это стало шоком. Мы должны вернуться к этой теме и понять, что заставило Бердило аннулировать итоги выборов", - сказал Гросу.

После решения суда молдавская столица на год осталась без генерального примара. С 10 июля Руслан Кодряну исполнял обязанности кишиневского градоначальника. Муниципальный совет 4 июля 2019-го принял решение отправить его в отставку. Тогда на место и.о. примара столицы назначили Адриана Талмача.

Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября. По данным опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов, примара Кишинева в первом туре не выберут, а во второй тур снова пройдут Ион Чебан и Андрей Нэстасе.

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