Молдавский эксклюзив: чем решили удивлять в республике

В Молдове создали интерактивную карту продуктов с географическим указателем. В нее вошли не только продовольственные товары, но и предметы, созданные народными ремесленниками.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Агентcтво по защите интеллектуальной собственности (AGEPI) представило интерактивную карту, в которой отмечены продукты питания, товары и национальные блюда, специфичные для того или иного региона Молдовы. Работа по составлению карты длилась порядка двух лет. Как признаются участники проекта, по мере составления списка эксклюзивных молдавских товаров, было сделано немало открытий.

Защитить исконный молдавский продукт

На интерактивной карте отмечены десятки разных видов блюд, продуктов питания и предметов народных промыслов. Как выяснилось в ходе исследования, плацинды, голубцы, овощи и фрукты могут отличаться по вкусу от района к району. Например, только в селе Крокмаз Штефан-Водского района для свадьбы делают Placinta Miresei ("Плацинда невесты" в переводе на русский) - плацинду с творогом из множества листов тончайшего теста. В свою очередь, село Домулжень славится неповторимыми колбасами. В селе Лалова из Резинского района делают самые маленькие в Молдове голубцы, а в селе Колибаш Кагульского района – самые вкусные соленые огурцы. Этот список достаточно длинный, поэтому Агентство по защите интеллектуальной собственности предлагает местным жителям объединяться, чтобы превратить свои любимые продукты в бренды с географическим названием.

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"Мы предложили ввести в поле зрения потребителей это гастрономическое наследие и призываем фермеров объединяться в группы производителей для того, чтобы в последствии получать выгоду от регистрации продуктов с географическим указателем", - пояснил эксперт, участвовавший в составлении списка продуктов Анатолий Фала.

Как отметил глава AGEPI Андрей Попа, продукт с зарегистрированным географическим названием стоит в три-четыре раза дороже, чем продукт, его не имеющий.

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"Потребитель получает доступ к качественным продуктам, которое гарантированно как производителем, так и государством. Насколько лимитировано производство того или иного товара, настолько оно востребовано и настолько оно дороже", - считает эксперт.

В авангарде виноделы

Агентство по защите интеллектуальной собственности объявило о том, что десять молдавских производителей уже зарегистрировали продукты с защищенным географическим указателем и с защищенным названием. В авангарде - производители спиртных напитков. Таким образом, официальную протекцию государства получили такие винодельческие названия как Дивин, Штефан-Водэ, Кодру, Валул луй Траян, Чумай, Ромынешть. Кроме того, абрикосовая водка из Ниморен, варенье из лепестков роз, произведенное в Калараше, сухофрукты из села Забричены, брынза из села Попяска тоже имеют географически защищенное название.

Еще пять производителей подали документы на регистрацию своего уникального товара. Как отмечают в AGEPI, интерактивная карта вполне может быть дополнена новыми продуктами.

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