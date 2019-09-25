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Алкоголь

Жителей Чекан могли массово отравить - что обнаружила полиция в магазинах

CC0 / Pixabay / MSphotos
Общество
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В столичном секторе Чеканы сотрудники полиции обнаружили сразу шесть торговых точек, где реализовывали алкоголь, который намеревались продать любителям крепких напитков.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. В целях предотвращения случаев хулиганства сотрудники Инспектората полиции сектора Чеканы с 18 по 23 сентября провели рейд по ряду торговых точек района. Хулиганов и нарушителей общественного порядка полицейские не обнаружили.

Но выявили 6 магазинов и баров, в которых практически "подпольно" торговали алкоголем. У владельцев торговых точек не было ни одного документа, подтверждающего происхождение товара. 

Вина, коньяки, водка, тара со спиртом, который, видимо, владельцы торговых точек разливали по бутылкам с соответствующей маркировкой. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли 410 литров продукции, которую реализовывали нелегально. 

За незаконную торговлю алкоголем сомнительного качества владельцам баров и магазинов грозят штрафы до 15 тысяч леев, согласно статьям 265 и 286 Кодекса о правонарушениях. Вся изъятая продукция будет уничтожена.

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Теги:
алкоголь, спецоперация, полиция


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