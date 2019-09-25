Кадровые перестановки: правительство Молдовы утвердило рад изменений

Перестановки коснутся нескольких молдавских министерств: одно из осталось без госсекретаря, а второе – обзавелось новым.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Члены правительства на заседании в среду утвердили ряд кадровых перестановок.

Так, Каролина Перебинос с 6 октября покинет пост государственного секретаря по консульским вопросам министерства иностранных дел и европейской интеграции. Это связано с тем, что Перебинос переводят на другую должность. Однако, чем конкретно она будет заниматься, не уточняется.

На пост государственного секретаря министерства юстиции назначен Лауренций Хадырка.

"Господин Хадырка – магистр в области конституционального права и международного права. У него 15-летний опыт работы в юриспруденции в основном на международном уровне – в миссиях и структурах ОБСЕ", - сказала глава Минюста Олеся Стамате.

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