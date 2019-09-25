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Правоохранители у здания правительства

Гособъекты в Молдове больше не смогут охранять частные организации

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В кабмине решили вернуться к существовавшему ранее запрету на предоставление услуг частных охранных агентств госучреждениям.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Члены правительства на заседании в среду утвердили внесение поправок в закон о частной детективной и охранной деятельности, предполагающие запрет на предоставление услуг этих организаций госучреждениям.

"Цель проекта – изменение закона о частной детективной и охранной деятельности, а именно - установление факта, что деятельность частной охраны запрещена на объектах особой важности", - сказал представлявший проект госсекретарь МВД Януш Ерхан. 

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По его словам, до 2015 года частные охранные и детективные агентства не имели права предоставлять услуги госучреждениям. Но позже в законодательство внесли изменения.

"Для выполнения действующих контрактных обязательств предполагается, что новые поправки вступят в силу с 1 января 2020 года", - добавил Ерхан.

По мнению премьера Майи Санду, принятые правительством в среду изменения позволят исключить существовавшую ранее коррупционную схему.

Таким образом, частная охрана запрещена в министерствах и подведомственных им структурах, в подведомственных правительству учреждениях, автономных публичных структурах, на объектах хранения и складирования оружия, боеприпасов, взрывчатых и радиоактивных веществ, на объектах хранения наркотических и психотропных препаратов (кроме медицинских учреждений и частных аптек), в судах и прокуратурах, а также в госпредприятиях, акционерных обществах с госкапиталом или мажоритарным пакетом, принадлежащим государству.

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