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Простуда

Растет число респираторных заболеваний - как отличить грипп от простуды

CC0 / Pixabay / Mojpe
Общество
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Период межсезонья - самый опасный в плане заболеваемости респираторными инфекциями, утверждают медики: ведь именно осенью растет число заболевших.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Ежегодно в Молдове наблюдается все большее число заболеваемости острыми респираторными заболеваниями.

Согласно медицинской статистике, из общего числа заболеваний 523 тысячи пришлись на новые случаи. Почти 167 тысяч случаев были зарегистрированы среди взрослых, что на 3 300 больше, чем в 2017 году. Еще почти 357 тысяч случаев пришлись на детей.

Галина Кирьякова
© Sputnik / Rodion Proca
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Грипп является опасной для жизни болезнью. А ранняя его диагностика может порой не только сократить время выздоровления, но и спасти жизнь заболевшего. О том, что должно вызвать подозрения у заболевшего, корреспонденту Sputnik Молдова рассказала заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Есть отличительные признаки, которые сразу заставляют задуматься о том, что это грипп. Если у вас сильнейшая интоксикация, вы разбиты, и у вас болит каждая мышца, резко повышается температура до 39-40, боли в глазных орбитах, но нос при этом не "течет", то стоит задуматься, не грипп ли это, и обратиться к доктору", - сказала врач.

К счастью, не каждая вирусная инфекция - это грипп, поэтому собеседница назвала признаки менее грозных простудных заболеваний.

"Если же все начинается с насморка, недомогания, небольшой температуры, но при этом вы сохраняете некоторую активность, несмотря на слабость, то это, скорее всего не грипп", - отметила собеседница.

Врач советует в любых случаях не бросаться в крайности.

"Что касается чеснока, действительно, в нем есть антибактерицидные свойства. Но это же не повод съесть сразу 10 зубчиков чеснока в надежде, что ты не заболеешь. Употреблять мед или малину можно — это витамин С. Но остальные методы, кроме того, что люди усугубляют свои страдания, ничего не дают", — сказала врач в интервью корреспонденту Sputnik.

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Теги:
статистика, грипп, простуда


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