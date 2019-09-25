20:25 25 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD17.72
  • RUB0.28
  • RON4.10
  • UAH0.73
Поиск
Домохозяйка

Граждане Молдовы смогут легально трудоустроиться в Израиле: что надо знать

CC BY 2.0 / Aqua Mechanical / Bathroom Cleaning
Общество
Получить короткую ссылку
108 0 0

Правительство Молдовы инициирует соответствующие переговоры, которые призваны способствовать устранению нелегальной миграции.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Молдова и Израиль подпишут соглашение о внедрении пилотной программы по трудоустройству молдавских граждан. Проект постановления об инициировании переговоров и состава комиссии от молдавской стороны одобрило правительство на очередном заседании в среду.

"Сегодня у нас очень много сиделок, которые работают в Израиле. Все это надо узаконить, чтобы у них было право на получение пенсии", - сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко.

Автовокзал г. Кэушань
© Sputnik / Miroslav Rotari
На разрыв аорты - граждане РМ о том, как покидают страну, уезжая на заработки

Сиделкам помогут найти работу

Найти официальную работу в Израиле смогут граждане Молдовы, которые готовы трудиться сиделками. На первом этапе в этой сфере будет задействовано 300 работников из нашей страны. Как отмечают в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, официальная программа по набору таких сотрудников необходима для регулирования миграционного потока из Молдовы, с которым постоянно сталкивается Израиль.

По имеющимся данным, в большинстве случаев молдавские гастарбайтеры устраиваются в этой стране сиделками. Согласно статистике, которой располагает Минздрав, в 2016 году на территории Израиля было зарегистрировано свыше 13 тысяч граждан Республики Молдова.

Мнение демографа: кто займет в Молдове место граждан, уехавших на заработки>>>

Вопреки криминальным схемам

Как отмечают в профильном министерстве, по мере внедрения пилотного проекта, Израиль обязуется дать оценку тому, как внедряется программа, которая среди прочего призвана устранить незаконные поборы с молдавских граждан.

Как известно, интернет пестрит объявлениями о трудоустройстве сиделками в Израиле. За возможность уехать в эту страну на работу сомнительные фирмы требуют с потенциальных мигрантов порядка семи тысяч долларов. И это притом, что ежемесячная зарплата на месте колеблется в пределах тысячи долларов.

Мигранты, архивное фото
© Sputnik / Валерий Мельников
Уезжая на заработки, граждане Молдовы рискуют быть обманутыми

Подобные фирмы неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. Так в 2107-м году в ходе совместной операции правоохранительных органов Молдовы, Израиля и Украины была раскрыта схема по отправке молдавских граждан на работу в Израиль.

По данным следствия, участники схемы выдавали ложные сертификаты о завершении учебных курсов за престарелыми людьми и медицинские справки, а также брали за свои услуги баснословные деньги.

Жить на две страны: откровения молдаванки, работающей за границей>>>

В состав молдавской делегации, которая займется переговорами по пилотной программе между правительствами Молдовы и Израиля, вошли: госсекретарь министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Ион Додон, руководитель управления занятости и регламентирования миграции Анна Герганова и консультант этой структуры Анастасия Захария, директор Нацагентства трудовой занятости Раиса Догару и другие чиновники.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

На заработки в Молдову: власти страны предлагают иностранцам работу
В Москву на заработки: как правильно оформить патент
Заработки, они - такие: в каких регионах Италии больше всего граждан Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Яркие фото: Месси - лучший футболист года по версии ФИФА
Производители винограда в отчаянии: что будет с урожаем за этот год – видео
Производители винограда в отчаянии: что будет с урожаем за этот год – видео
Лишились неприкосновенности
Кто из молдавских депутатов утратил парламентский иммунитет

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться