Граждане Молдовы смогут легально трудоустроиться в Израиле: что надо знать

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Молдова и Израиль подпишут соглашение о внедрении пилотной программы по трудоустройству молдавских граждан. Проект постановления об инициировании переговоров и состава комиссии от молдавской стороны одобрило правительство на очередном заседании в среду.

"Сегодня у нас очень много сиделок, которые работают в Израиле. Все это надо узаконить, чтобы у них было право на получение пенсии", - сказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко.

Сиделкам помогут найти работу

Найти официальную работу в Израиле смогут граждане Молдовы, которые готовы трудиться сиделками. На первом этапе в этой сфере будет задействовано 300 работников из нашей страны. Как отмечают в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, официальная программа по набору таких сотрудников необходима для регулирования миграционного потока из Молдовы, с которым постоянно сталкивается Израиль.

По имеющимся данным, в большинстве случаев молдавские гастарбайтеры устраиваются в этой стране сиделками. Согласно статистике, которой располагает Минздрав, в 2016 году на территории Израиля было зарегистрировано свыше 13 тысяч граждан Республики Молдова.

Мнение демографа: кто займет в Молдове место граждан, уехавших на заработки>>>

Вопреки криминальным схемам

Как отмечают в профильном министерстве, по мере внедрения пилотного проекта, Израиль обязуется дать оценку тому, как внедряется программа, которая среди прочего призвана устранить незаконные поборы с молдавских граждан.

Как известно, интернет пестрит объявлениями о трудоустройстве сиделками в Израиле. За возможность уехать в эту страну на работу сомнительные фирмы требуют с потенциальных мигрантов порядка семи тысяч долларов. И это притом, что ежемесячная зарплата на месте колеблется в пределах тысячи долларов.

Подобные фирмы неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. Так в 2107-м году в ходе совместной операции правоохранительных органов Молдовы, Израиля и Украины была раскрыта схема по отправке молдавских граждан на работу в Израиль.

По данным следствия, участники схемы выдавали ложные сертификаты о завершении учебных курсов за престарелыми людьми и медицинские справки, а также брали за свои услуги баснословные деньги.

Жить на две страны: откровения молдаванки, работающей за границей>>>

В состав молдавской делегации, которая займется переговорами по пилотной программе между правительствами Молдовы и Израиля, вошли: госсекретарь министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Ион Додон, руководитель управления занятости и регламентирования миграции Анна Герганова и консультант этой структуры Анастасия Захария, директор Нацагентства трудовой занятости Раиса Догару и другие чиновники.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK