Правоохранительные органы России передали молдавским коллегам дело "Бормана"

"Бормана" задержали 20 сентября, а спустя трое суток было принято решение о его 25-дневном аресте.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Молдавские прокуроры займутся расследованием дела "Бормана", лидера транснациональной преступной группировки, занимавшейся транспортировкой и распространением наркотиков. Об этом сообщили в среду в Генеральной прокуратуре республики.

"В среду, 25 сентября, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел приняла у властей Российской Федерации уголовное дело на лидера транснациональной преступной группировки, известного широкой публике по кличке "Борман", - говорится в сообщении.

Обвиняемого задержали 20 сентября, а спустя три дня было принято решение о его 25-дневном аресте. Основанием для этого, как уточнили в Генпрокуратуре, послужили обвинения лидера ОПГ в продаже и контрабанде наркотиков.

О вкладе российских правоохранителей в расследование данного дела ранее заявлял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

ОПГ, о которой идет речь, поставляла гашиш из Испании в Россию транзитом через Молдову.

Правоохранительные органы Молдовы еще в 2018 году сообщали, что ОПГ носит название "Борман".

Прокуроры считают, что обвиняемые с помощью своих сообщников из той же ОПГ и других подчиненных ей группировок с 2010 года транспортировали гашиш из Испании через Молдову в Россию.

По информации правоохранительных органов, члены ОПГ "перегнали" по этому маршруту не менее тысячи килограммов наркотиков, заработав на этом более 20 миллионов леев.

К своей деятельности наркоторговцы привлекали представителей органов правопорядка из Испании, России, Белоруссии, Франции, Германии, Литвы и Италии. Операция по предотвращению постановок гашиша по этим каналам носила название Пиренейский излом.

Всего задержано около 60 членов преступного формирования — преимущественно граждане Молдовы, России и Испании. Некоторые из них уже осуждены на тюремные сроки.

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