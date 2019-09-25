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Национальная армия Молдовы

Министерство обороны Молдовы объявляет осенний призыв

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Правительство подвело итоги призывной кампании за апрель-июль 2019 года и объявило о планах на осень.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Набор призывников в ряды Национальной армии и войска карабинеров начнется в октябре текущего года и продолжится вплоть до января 2020. Согласно плану министерства обороны, количество новобранцев сократится по сравнению с предыдущим призывом более чем на 200 человек.

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Так, весной текущего года на службу были призваны 1440 молодых людей, достигших совершеннолетия. Осенью планируют набрать 1227 рекрутов. Соответствующий проект закона утвержден правительством на очередном заседании в среду.

Параллельно с Минобороны к призыву в вооруженные силы Молдовы подключат и другие ведомства. Таким образом, министерство образования, культуры и исследований проведет работу по патриотическому воспитанию. На министерство здравоохранения, труда и социальной защиты возложена обязанность по проведению медосмотра.

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Как и ранее, больше всего рекрутов наберут в Кишиневе – 178 человек, наименьшее число призывников ожидается в районе Басарабяска – 9 человек.

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