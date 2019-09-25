Министерство обороны Молдовы объявляет осенний призыв

Правительство подвело итоги призывной кампании за апрель-июль 2019 года и объявило о планах на осень.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Набор призывников в ряды Национальной армии и войска карабинеров начнется в октябре текущего года и продолжится вплоть до января 2020. Согласно плану министерства обороны, количество новобранцев сократится по сравнению с предыдущим призывом более чем на 200 человек.

Так, весной текущего года на службу были призваны 1440 молодых людей, достигших совершеннолетия. Осенью планируют набрать 1227 рекрутов. Соответствующий проект закона утвержден правительством на очередном заседании в среду.

Параллельно с Минобороны к призыву в вооруженные силы Молдовы подключат и другие ведомства. Таким образом, министерство образования, культуры и исследований проведет работу по патриотическому воспитанию. На министерство здравоохранения, труда и социальной защиты возложена обязанность по проведению медосмотра.

Незаконное отчуждение имущества Нацармии: что говорят в Совбезе Молдовы>>>

Как и ранее, больше всего рекрутов наберут в Кишиневе – 178 человек, наименьшее число призывников ожидается в районе Басарабяска – 9 человек.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK