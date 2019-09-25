Топ-5 вещей, которые возмущают кишиневцев

Социологи определили список проблем Кишинева, которые выводят из себя жителей молдавской столицы, составив своеобразный рейтинг.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Большинство жителей Кишинева недовольны положением дел в молдавской столице. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Intellect Group.

Такого мнения придерживается в общей сложности 79% опрошенных. В обратном уверены 19% респондентов, а 2% не смогли ответить на поставленный вопрос.

Согласно опросу, каждый пятый респондент отметил, что основная проблема, с которой сталкиваются жители столицы, - это состояние дорог. На втором месте – уборка улиц. Это беспокоит порядка 10% опрошенных. В тройку самых серьезных проблем, по мнению граждан, вошла экологическая ситуация в городе. Своеобразный топ-5 с приставкой "анти" завершают уровень цен на продукты питания, а также тарифы на коммунальные услуги.

Также жителей молдавской столицы настораживает коррупция в местной администрации, медицинское обслуживание, уличное освещение, забота о престарелых гражданах. Кроме того, горожан беспокоят проблемы уборки мусора, состояние жилых домов, качество работы общественного транспорта, а также качество коммунальных услуг, высокий уровень безработицы и т.д..

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Опрос проводился с 17 по 24 сентября. В нем приняли участие 1116 человек в возрасте от 18 лет. Максимальная погрешность составляет 3%.

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