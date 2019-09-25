АП в четверг вынесет решение по запросу прокуроров в отношении Таубер

Заседание Апелляционной палаты молдавской столицы по запросу прокуроров началось 25 сентября, но решение будет объявлено днем позже.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева в четверг вынесет решение по запросу прокуроров по борьбе с коррупцией, требующих ужесточить меры предварительного контроля в отношении депутатов Марины Таубер и Регины Апостоловой.

"Апелляционная палата вынесет решение завтра в 15.30, а пока мне нужно вернуться под домашний арест", - заявила Таубер.

Ранее кишиневский суд постановил, что Таубер в течение 30 суток будет находиться под домашним арестом, а Апостолова – под судебным контролем.

Прокуроры же настаивали на предварительном аресте Таубер в изоляторе и домашнем аресте Апостоловой. В связи с этим они опротестовали решение первой инстанции. Заседание АП началось 25 сентября, но решение будет объявлено днем позже.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу 16 сентября потребовал снять депутатскую неприкосновенность с парламентариев, представляющих Партию "Шор", Марины Таубер и Регины Апостоловой. Большинство депутатов проголосовало "за". В тот же день Таубер и Апостолову задержали, как заявили в Генпрокуратуре, из-за того, что "они покинули зал заседаний парламента и отправились в неизвестном направлении".

Робу с трибуны парламента заявил, что у следствия есть основания полагать, что "Таубер и Апостолова, начиная с 17 августа 2012 года активно участвовали в подготовке кражи из банковских учреждений - действиях, выраженных путем предоставления помощи при получении контроля над одним из банков в интересах организованной преступной группировки под руководством Илана Шора, активно участвуя таким образом в банковской краже". По словам главы юридической комиссии парламента Сергея Литвиненко, речь идет о Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Еще 15 августа депутаты проголосовали за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, Партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

В рамках расследования другого дела была снята неприкосновенность с депутатов Петра Жардана и Владимира Чеботаря.

© Sputnik / Moldova Лишились неприкосновенности

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