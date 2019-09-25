Депутаты обратились в Минюст и к президенту: речь о Плахотнюке и Партии "Шор"

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Депутаты от блока ACUM Мария Чобану и Стела Макарь обратилась к министру юстиции Олесе Стамате с требованием исключить из реестра политических партий Партию "Шора". Соответствующий документ Чобану опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

В запросе сказано, что "почти все депутаты фигурируют в отчете Kroll, а лидер партии – один из главных бенефициаров "кражи миллиарда".

Кроме того, эти же парламентарии обратились к президенту страны Игорю Додону с просьбой "рассмотреть возможность лишения Владимира Плахотнюка Ордена Республики, которым он был награжден согласно декрету №1253 от 23 июля 2014 года, в связи с тем, что он политик, который узурпировал государственную власть".

Ранее в рамках расследования дела о "краже миллиарда" была снята депутатская неприкосновенность с лидера Партии "Шор" Илана Шора, которого объявили в международный розыск, а также с двух других депутатов этой же фракции Марины Таубер и Регины Апостоловой. Еще один парламентарий, представляющий фракцию Партии "Шор" Петр Жардан лишен иммунитета депутата по делу о концессии аэропорта.

Всего же в парламент по итогам выборов 24 февраля прошли 7 депутатов, представляющих Партию "Шор" – пятеро по спискам и двое по одномандатным округам.

Что касается Плахотнюка, то он покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Молдавский премьер Майя Санду рассказала, что попросила помощи у ФБР, ЦРУ и Минюста США в расследовании кражи из банковской системы Молдовы и заморозке активов фигурантов этого дела на территории Штатов, в том числе она имела в виду Плахотнюка.

Кроме того, Генеральная прокуратура Молдовы 5 августа по распоряжению и.о. генпрокурора Думитру Робу открыла уголовное дело по факту узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года.

Занимается этим делом группа прокуроров и следователей из различных подразделений правоохранительных органов.

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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