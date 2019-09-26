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Тетрадь и ручка

Малоимущим семьям в Молдове помогут со школьными принадлежностями для детей

CC0 / Unsplash / Green Chameleon
Общество
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Минобразования вместе с местными властями создадут комиссии, чтобы в течение 30 дней школьные принадлежности были переданы в районы.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований планирует передать в 35 районов и муниципиев страны школьные принадлежности, которые распределят между детьми из социально-уязвимых семей.

Соответствующий проект решения опубликован на правительственном портале.

"Школьные принадлежности распределят в 35 районов и муниципиев Республики Молдова пропорционально в зависимости от числа учащихся и образовательных учреждений", - говорится в пояснительной записке. 

Школа
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Планируется, что Минобразования вместе с местными властями создадут комиссии, чтобы в течение 30 дней школьные принадлежности были переданы в соответствии с действующим регламентом.

Речь идет о канцелярских принадлежностях, тетрадях, альбомах для рисования и блокнотах. В зависимости от количества учащихся из малоимущих семей, проживающих в том или ином районе, стоимость партии помощи варьируется приблизительно от шести до 14 тысяч леев.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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