Отпуска закончились: на границах - затишье, но нарушения все еще есть

Нарушение приграничного режима, превышение сроков пребывания в стране, незаконный ввоз вещей и пренебрежение правилами использования виньеток - основные нарушения на границе.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Более двух десятков нарушений на границе зарегистрировали молдавские пограничники в течение суток. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

По информации Погранполиции, 11 человек нарушили приграничный режим и правила нахождения в пунктах пропуска через границе. Еще в двух эпизодах был предотвращен незаконный ввоз вещей. Трое иностранцев превысили сроки пребывания на территории республики, а пять водителей проигнорировали правила пользования виньетками.

Также пограничникам удалось задержать трех человек, находившихся в розыске.

В последние две недели значительно снизилось количество пересекающих госграницу. Это связано с окончанием отпускного периода, когда за сутки порядка 80 тысяч человек въезжали или выезжали из Молдовы.

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За прошедшие 24 часа число пересечений границы – 51 тысячи 931 раз, больше половины (26 тысяч 913) из которых – выехавшие за границу люди.

Самым загруженным оказался КПП в Леушенах (9 тысяч 658 человек) и Международный аэропорт Кишинева (8 тысяч 941 человек). Через КПП Скуляны проехали 5 тысяч 805 раз, через КПП Атаки – 4 тысячи 613, через Джурджулешты-Галац (4 тысячи 80). Менее трех тысяч человек пересекли границу через КПП Кагул (2 тысячи 915) и Костешты (2 тысячи 424).

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