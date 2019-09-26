Два учителя в Кишиневе пойманы на взятках: у них нашли 16 тысяч евро

У одной из преподавательниц обнаружили 12 тысяч евро, у второй – 4 тысячи евро, но обе утверждают, что это всего лишь личные сбережения.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Двух преподавателей Экологического колледжа Кишинева поймали на взяточничестве. Как сообщили в четверг в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ), женщин подозревают в систематическом получении денег от учащихся за повышение оценок и помощь в сдаче экзаменов.

Антикоррупционные органы давно следили за деятельностью этих педагогов. Следователи при помощи скрытой камеры увидели, как подозреваемые получают деньги от групп учащихся. Если сумма оказывалась меньше требуемой, то учителя выражали недовольство.

В данном случае речь о получении 10 тысяч леев от учащихся нескольких классов. За эти деньги женщины должны были убедить других педагогов повысить оценки и помочь сдать экзамены.

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В четверг в домах преподавателей провели обыски. У одной из них обнаружили 12 тысяч евро, у второй – 4 тысячи евро. Обе утверждают, что это их личные сбережения. Однако правоохранительные органы намерены проверить происхождение денег. Кроме того, по месту жительства найдены записи, где указаны списки учеников, денежные суммы, полученные у них, а также оценки.

Арестовывать подозреваемых не стали. На время следствия они будут находиться на свободе.

Согласно действующему законодательству, им грозит штраф до 300 тысяч леев или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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