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Два учителя в Кишиневе пойманы на взятках: у них нашли 16 тысяч евро

© Fotolia / Pixelot
Общество
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У одной из преподавательниц обнаружили 12 тысяч евро, у второй – 4 тысячи евро, но обе утверждают, что это всего лишь личные сбережения.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Двух преподавателей Экологического колледжа Кишинева поймали на взяточничестве. Как сообщили в четверг в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ), женщин подозревают в систематическом получении денег от учащихся за повышение оценок и помощь в сдаче экзаменов. 

Деньги
CC BY 2.0 / Vsevolod Knyazev / Деньги
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Антикоррупционные органы давно следили за деятельностью этих педагогов. Следователи при помощи скрытой камеры увидели, как подозреваемые получают деньги от групп учащихся. Если сумма оказывалась меньше требуемой, то учителя выражали недовольство.

В данном случае речь о получении 10 тысяч леев от учащихся нескольких классов. За эти деньги женщины должны были убедить других педагогов повысить оценки и помочь сдать экзамены.

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В четверг в домах преподавателей провели обыски. У одной из них обнаружили 12 тысяч евро, у второй – 4 тысячи евро. Обе утверждают, что это их личные сбережения. Однако правоохранительные органы намерены проверить происхождение денег. Кроме того, по месту жительства найдены записи, где указаны списки учеников, денежные суммы, полученные у них, а также оценки.

Арестовывать подозреваемых не стали. На время следствия они будут находиться на свободе.

Согласно действующему законодательству, им грозит штраф до 300 тысяч леев или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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Теги:
Кишинев, деньги, взятки


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