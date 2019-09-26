Бесплатное обучение в вузе: сколько студентов-контрактников его добились

В этом году меньше контрактников смогли перейти на бесплатное обучение в высших учебных заведениях республики.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Только пятая часть контрактников смогла в результате конкурса получить бюджетные места в высших учебных заведениях республики. Об этом свидетельствуют данные отчета, представленного в четверг министерством образования, культуры и исследований.

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Конкурс проводился для студентов, перешедших на следующий образовательный год в 14 университетах. В расчет брали средний балл за прошлый год, кроме того, каждое образовательное учреждение по своим критериям распределяло места в случае равенства баллов.

Как уточнили в Минобразования, вне конкурса бюджетные места сохранили студенты-сироты, студенты с ограниченными возможностями и студенты, оставшиеся без попечения родителей. Речь идет о 1953 молодых людях. Это 13,96% от общего количества бюджетных мест в государственных вузах.

Остальные 12 тысяч 40 мест распределялись на основе конкурса. Среди тех, кто учится по контракту, всего 4 тысячи 411 человек претендовали на перевод на обучения на бюджетной основе.

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В итоге средний балл всего 909 человек позволил им получить бесплатные места на учебный год 2019-2020. Это лишь 20,6%. Для сравнения в прошлом году с контрактной на бюджетную основу смогли перейти 1,3 тысячи студентов.

"Анализ показал, что больше всего студентов-контрактников, перешедших на бюджет, оказалось в Техническом университете Молдовы, в Государственном университете страны (Кишинев), а также в Государственном университете имени А.Руссо в Бельцах", - уточнили в Минобразования.

Система ежегодного пересмотра предоставления бюджетных мест в вузах на основе оценок в Молдове действует уже пятый год. В министерстве отмечают, что студенты с ее введением стали уделять больше внимание процессу образования, чтобы сохранить возможность бесплатного обучения.

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