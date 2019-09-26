Граждане Молдовы оценили жизнеспособность альянса ПСРМ и ACUM

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. По результатам социально-политического барометра, проведенного в республике с 7 по 22 сентября текущего года среди полутора тысяч респондентов, специалисты выяснили, как относятся к правящей коалиции и правительству во главе с Майей Санду граждане Молдовы. Предпочтения и недовольства граждан республики в рамках брифинга представил директор компании IMAS Дору Петруци.

Отвечая на вопрос социологов о том, как долго продержится правящая коалиция между ПСРМ и ACUM, 32% респондентов ответили, что альянс проработает в стенах парламента до завершения своего мандата. Затруднились ответить на этот вопрос 25% опрошенных граждан. Всего 3% высказали мнение, что альянс проработает ближайшие три года.

Жизнеспособность коалиции сроком в два года оценили 9% опрошенных. Годичный срок дали альянсу 18% респондентов, еще 13 заявили, что коалиция продержится максимум еще полгода.

Между тем, отвечая на вопрос социологов о том, какая из входящих в коалицию партий способна наиболее эффективно решать проблемы людей, 34% сообщили, что этой силой является партия социалистов, 20% поддержали партию Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS), 4% выступили за партию "Достоинство и правда" (Platforma "DA").

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Однако и процент категорично настроенных жителей республики также оказался велик - 28% процентов заявили, что ни одна из политических сил, входящих в правящее большинство, не может обеспечить изменений к лучшему, 14% вообще затруднились ответить на поставленный вопрос.

Диаметрально противоположными оказались мнения граждан и относительно вопроса о том, как они вообще оценивают деятельность правящей коалиции. 30% респондентов сообщили, что положительно относятся к деятельности союза ПСРМ-ACUM, 28% высказались о том, что недовольны работой правящего парламентского большинства, 28% опрошенных сказали, что на момент формирования коалиции - это было меньшее зло. А 14% граждан вообще не ответили на поставленный вопрос.

Интересно распределились мнения граждан и при ответе на вопрос о том, в каком внешнеполитическом направлении поведет правящий альянс Молдову. 30% респондентов заявили о движении в сторону Евросоюза, 39% о более тесных связях с Российской Федерацией, остальные (31%) вообще затруднились ответить на этот вопрос молдавских социологов.

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