Вопрос в тарифе на перевозки: транспортники в Молдове грозят забастовкой

Срок до 1 октября – если правительство не возобновит дискуссии с транспортниками, то они готовы выйти на новый протест.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Ассоциация патронатов автоперевозчиков обратилась в правительство с требованием возобновить переговоры по вопросу повышения тарифов на междугородние пассажирские перевозки. Если этого не произойдет до 1 октября, то автоперевозчики объявят на следующей неделе забастовку, заявил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

Ранее представители транспортных компаний потребовали повысить тариф на пассажирские автоперевозки. В результате состоялись несколько встреч с представителями профильного министерства, но это, как заявлял Алекса, не привело к положительным результатам.

В новом обращении к премьеру Майе Санду и министру экономики и инфраструктуры Вадиму Брынзану сказано, что переговоры по тарифу на перевозки заблокированы.

"Все дискуссии, прошедшие до сих пор, были формальными, где госсекретарь Андрей Чорный избегал любого анализа, касающегося расчетов тарифа и рассмотрения наших предложений, которые могли бы привести к снижению себестоимости транспортных услуг", - говорится в тексте обращения.

Там же сказано, что встречи транспортников с представителями Минэкономики должны проводиться 2-3 раза в неделю.

"Отсутствие содержательного общения между Минэкономики и транспортниками, а также игнорирование наших требований вынудит нас на следующей неделе объявить новую забастовку", - сказано в обращении.

Ранее в министерстве экономики заявляли, что провели уже не одну встречу с представителями компаний-перевозчиков, где детально обсуждались все проблемы и трудности, с которыми сталкиваются транспортники.

Однако в министерстве уверены, что требование о повышении тарифов за проезд должно соотноситься с качеством предоставляемых услуг, которые пока не очень соответствуют критериям комфорта.

В Минэкономики считают, что перевозчики должны соблюдать права пассажиров, в том числе оборудовать микроавтобусы для того, чтобы в них могли ездить люди с ограниченными возможностями. Профессиональная подготовка водителей также должна стать первым пунктом повестки дня у администраторов фирм, оказывающих транспортные услуги пассажирам.

Также немаловажно соблюдение всех требований налоговой ответственности компаний-перевозчиков.

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