Обыски или нет: что делают прокуроры в Апелляционной палате Кишинева

На этот раз обыски проходят в Апелляционной палате молдавской столицы - что же ищут прокуроры по борьбе с коррупцией в этой структуре.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией проводят ряд мероприятий в Апелляционной палате Кишинева. Об этом корреспонденту Sputnik заявил прокурор Еуджен Рурак.

Ранее появлялись сообщения, что прокуроры проводят в Апелляционной палате обыски.

Рурак подтвердил, что прокуроры по борьбе с коррупцией пришли в четверг в АП, однако собеседник не уточнил, о какие именно действиях идет речь. По его словам, это не обыски, а "другие меры".

По информации источников, правоохранители изымают документацию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK