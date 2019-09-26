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Апелляционная палата

Обыски или нет: что делают прокуроры в Апелляционной палате Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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На этот раз обыски проходят в Апелляционной палате молдавской столицы - что же ищут прокуроры по борьбе с коррупцией в этой структуре.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией проводят ряд мероприятий в Апелляционной палате Кишинева. Об этом корреспонденту Sputnik заявил прокурор Еуджен Рурак.

Марина Таубер
© Sputnik / Miroslav Rotari
АП в четверг вынесет решение по запросу прокуроров в отношении Таубер

Ранее появлялись сообщения, что прокуроры проводят в Апелляционной палате обыски.

Рурак подтвердил, что прокуроры по борьбе с коррупцией пришли в четверг в АП, однако собеседник не уточнил, о какие именно действиях идет речь. По его словам, это не обыски, а "другие меры".

По информации источников, правоохранители изымают документацию.

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Теги:
Апелляционная палата Кишинева, Молдова, обыски


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