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Регина Апостолова

Стало известно, когда АП рассмотрит запрос прокуроров в отношении Апостоловой

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В четверг Апелляционная палата назначила дату рассмотрения запроса прокуроров по борьбе с коррупцией.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева 1 октября вынесет решение по запросу прокуроров по борьбе с коррупцией, требующих ужесточить меру предварительного контроля в отношении депутата Регины Апостоловой. Об этом сообщили в четверг в Антикоррупционной прокуратуре страны. 

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее кишиневский суд постановил, что депутат Марина Таубер в течение 30 суток будет находиться под домашним арестом, а Апостолова – под судебным контролем. Прокуроры же настаивали на предварительном аресте Таубер в изоляторе и домашнем аресте Апостоловой. В связи с этим они опротестовали решение первой инстанции. Заседание АП по запросу в отношении Таубер началось 25 сентября, но вердикт решили объявить днем позже.

"Антикоррупционная прокуратуре сообщает, что 1 октября в 13.00 Апелляционная палата Кишинева рассмотрит запрос прокуроров о предварительном аресте Регины Апостоловой", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу 16 сентября потребовал снять депутатскую неприкосновенность с парламентариев, представляющих Партию "Шор", Марины Таубер и Регины Апостоловой. Большинство депутатов проголосовало "за". В тот же день Таубер и Апостолову задержали, как заявили в Генпрокуратуре, из-за того, что "они покинули зал заседаний парламента и отправились в неизвестном направлении". 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Робу с трибуны парламента заявил, что у следствия есть основания полагать, что "Таубер и Апостолова, начиная с 17 августа 2012 года активно участвовали в подготовке кражи из банковских учреждений - действиях, выраженных путем предоставления помощи при получении контроля над одним из банков в интересах организованной преступной группировки под руководством Илана Шора, активно участвуя таким образом в банковской краже". По словам главы юридической комиссии парламента Сергея Литвиненко, речь идет о Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. 

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Еще 15 августа депутаты проголосовали за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, Партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

В рамках расследования другого дела была снята неприкосновенность с депутатов Петра Жардана и Владимира Чеботаря.

Лишились неприкосновенности
© Sputnik / Moldova
Лишились неприкосновенности

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Теги:
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