Пенсионный возраст этих граждан Молдовы может увеличиться

Власти республики хотят увеличить пенсионный возраст для военных и судей: эти категории граждан смогут выйти на заслуженный отдых в 63 года.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Это не слух, а один из пунктов соглашения ПСРМ-ACUM, которое было недавно подписано парламентским большинством. И звучит эта инициатива так: "Пересмотр способа выхода на пенсию для судей и военных в соответствии с национальной пенсионной системой".

Депутат от партии PAS (которая входит в блок ACUM) Игорь Гросу заявил в интервью радиостудии Sputnik, что действительно такой вопрос есть в соглашении, он должен быть обсужден, а затем утвержден парламентом.

"Будем обсуждать со всеми, в частности, с теми, кого это касается, – с военными, с людьми предпенсионного возраста. Выслушаем аргументы каждой из сторон. Будем исходить из финансовых ресурсов, которые у нас есть в наличии. Произведем расчеты, и надеюсь, придем к консенсусу", - сказал Гросу.

В 2014 году был принят закон, который предполагал, что судьи могут выйти на пенсию в 50 лет при условии трудового стажа не менее 20 лет, из которых 12 с половиной лет - на посту служителя Фемиды.

В соответствии с изменениями, внесенными в закон "О государственной пенсионной системе", в Молдове с 1 июля 2017 года вступило в силу постепенное увеличение пенсионного возраста и увеличение периода взносов как для мужчин, так и для женщин. Так, 63-летний стандартный возраст выхода на пенсию для мужчин уже действует с 1 июля 2019 года, а для женщин он будет достигнут 1 июля 2028 года.

© Photo: Captură ecran Lex Justice Vîrsta standard de pensionare

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