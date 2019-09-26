Кодряну отказали в регистрации кандидатом в примары Кишинева

Бывший и.о. столичного градоначальника оказался вне электоральной гонки за кресло примара, в окружном совете заявили о недостаточном количестве подписей в его поддержку.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Окружной избирательный совет по итогам заседания в четверг отказал Руслану Кодряну в регистрации кандидатом в примары Кишинева. Данное решение поддержали большинство членов совета.

Как сказано в решении, Кодряну предоставил 10 454 подписей в свою поддержку при необходимом минимуме в 10 тысяч. Из них были проверены 3 тысячи 158, из которых тысяча 199 оказались недействительными. По причине того, что это число превышает минимальный запас, было решено прекратить проверку остальных подписей.

"Отказать в регистрации кандидатом Руслана Кодряну на выборах генерального примара Кишинева", - говорится в тексте решения.

Сам Кодряну заявил журналистам, что вместе с юристами проанализирует аргументы окружного совета и опротестует решение, продолжив бороться за каждую подпись своих сторонников.

Всеобщие местные выборы пройдут в Молдове 20 октября. На данный момент на сайте Центризбиркома перечислены семь зарегистрированных кандидатов в примары Кишинева. Это Ион Чебан от Партии социалистов, Андрей Доникэ от Движения "Speranţa – Надежда", Теодор Кырнац от Партии Voința Poporului, Валериу Мунтяну от Партии Uniunea Salvați Basarabia, Валерий Клименко от Партии "Шор", Виктор Киронда от движения Forța Nouă и Виталий Возной от Партии Partidul Stînga Europeană.

Кодряну был единственным, кто подавал документы на регистрацию в качестве независимого кандидата.

По итогам всеобщих местных выборов должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

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