23:15 26 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.73
Поиск
Чайный лист.

Заварив эти напитки, жители Молдовы смогут избавиться от осенней хандры

© Sputnik / Artur Lebedev
Общество
Получить короткую ссылку
59 0 0

Хмурое небо за окном и моросящий дождь - не всем по вкусу, многие жители нашей республики впадают в меланхолию или хандру, хотя способ избавиться от плохого настроения есть, достаточно лишь поставить чайник и приготовить тонизирующий напиток.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Пасмурная дождливая осенняя погода вносит свои печальные коррективы в привычный ритм жизни любящих солнце граждан Молдовы. Когда за окном целый день моросит, а небо все больше похоже на цвет свинца, хочешь или нет, а взгрустнется.

Некоторые стараются тонизировать свой организм, делая зарядку, иные, придя с работы взбадриваются бокалом извара или, как его принято называть в мире, глинтвейна, третьи созывают друзей и с ними коротают время в беседах. 

Однако есть способ, который наверняка поможет не обращать внимание на погодные условия и сохранять солнце в душе. 

Мало кто знает, но комбинация травяных и ягодных чаев способна творить чудеса. Самое простое, это - заварить чай из шиповника. Следует заварить его в термосе, заливая полстакана сушеных ягод литром кипятка. Оставляем на ночь настояться, утром процеживаем и пьем сколько хочется.

Открытие выставки Чай в Европе, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Даничев
Возникает ли рак при употреблении чая или кофе - ученые дали ответ

Есть и другой вариант – ягодные смеси. Шиповник, черную смородину, изюм и чай каркаде смешиваем в равных долях и завариваем. Можно купить и готовый витаминный напиток, состоящий из сушеной крапивы, шиповника и рябина. Эти напитки помогут восстановить тонус в кратчайшие сроки.

Если и это не помогло, придется принимать решительные меры: пить настои трав-антидепрессантов. Чемпион среди духоподъемных трав – зверобой. Чай из него (1 столовая ложка на стакан кипятка, настоять в теплом месте 20 минут, процедить, долить до первоначального объема) пьют по полстакана 3 раза в день до еды, добавляя для вкуса небольшое количество меда.

Учтите, что в дозе до 2 столовых ложек мед обладает успокаивающим действием, в большем количестве – возбуждающим. Тем, кто страдает заболеваниями печени, пить настой зверобоя нужно с осторожностью.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Чай: возможный вред и несомненная польза - все дело в температуре и оттенке
Чай или кофе, вот в чем вопрос - а вот и компетентный ответ
Неужели чай медленно убивает: как любимый напиток может стать ядом
Теги:
спасение, осенняя хандра, осень, напиток, чай


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Всемирный день моря: плаваем с морскими обитателями - фото
Недетское хладнокровие: удивительная эквилибристка Диана Бутан
Недетское хладнокровие: удивительная эквилибристка Диана Бутан
Лишились неприкосновенности
Кто из молдавских депутатов утратил парламентский иммунитет

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться