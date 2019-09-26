Заварив эти напитки, жители Молдовы смогут избавиться от осенней хандры

Хмурое небо за окном и моросящий дождь - не всем по вкусу, многие жители нашей республики впадают в меланхолию или хандру, хотя способ избавиться от плохого настроения есть, достаточно лишь поставить чайник и приготовить тонизирующий напиток.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Пасмурная дождливая осенняя погода вносит свои печальные коррективы в привычный ритм жизни любящих солнце граждан Молдовы. Когда за окном целый день моросит, а небо все больше похоже на цвет свинца, хочешь или нет, а взгрустнется.

Некоторые стараются тонизировать свой организм, делая зарядку, иные, придя с работы взбадриваются бокалом извара или, как его принято называть в мире, глинтвейна, третьи созывают друзей и с ними коротают время в беседах.

Однако есть способ, который наверняка поможет не обращать внимание на погодные условия и сохранять солнце в душе.

Мало кто знает, но комбинация травяных и ягодных чаев способна творить чудеса. Самое простое, это - заварить чай из шиповника. Следует заварить его в термосе, заливая полстакана сушеных ягод литром кипятка. Оставляем на ночь настояться, утром процеживаем и пьем сколько хочется.

Есть и другой вариант – ягодные смеси. Шиповник, черную смородину, изюм и чай каркаде смешиваем в равных долях и завариваем. Можно купить и готовый витаминный напиток, состоящий из сушеной крапивы, шиповника и рябина. Эти напитки помогут восстановить тонус в кратчайшие сроки.

Если и это не помогло, придется принимать решительные меры: пить настои трав-антидепрессантов. Чемпион среди духоподъемных трав – зверобой. Чай из него (1 столовая ложка на стакан кипятка, настоять в теплом месте 20 минут, процедить, долить до первоначального объема) пьют по полстакана 3 раза в день до еды, добавляя для вкуса небольшое количество меда.

Учтите, что в дозе до 2 столовых ложек мед обладает успокаивающим действием, в большем количестве – возбуждающим. Тем, кто страдает заболеваниями печени, пить настой зверобоя нужно с осторожностью.

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