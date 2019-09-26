В Приднестровье намерены продолжить сотрудничество с ООН

Представители агентств ООН презентовали в Тирасполе программу по защите прав людей, рассчитанную на 2019-2022 годы.

ТИРАСПОЛЬ, 26 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Делегаты агентств ООН и посольства Королевства Швеция в РМ представили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья новую Совместную программу ООН по правам человека. В рамках нее запланирована реализация проектов по ряду направлений.

"В частности, агентствами ООН будет продолжена работа по защите прав людей с ограниченными возможностями, борьбе с пандемией ВИЧ/СПИД и туберкулезом, по противодействию домашнему насилию", - отметили в МИДе непризнанной ПМР.

Замглавы внешнеполитического ведомства Приднестровья Александр Стецюк сказал о том, что развитие сотрудничества с ООН является одним из приоритетов внешней политики региона.

"Деятельность агентств ООН в Приднестровье носит практический характер и сконцентрирована в самых чувствительных социально-гуманитарных сферах", - подчеркнул он.

Программа рассчитана на 2019-2022 годы и будет внедряться агентствами ООН при финансовой поддержке правительства Швеции в сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами Приднестровья в рамках реализации рекомендации старшего эксперта ООН по правам человека Томаса Хаммарберга.