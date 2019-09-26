Додон в ООН: у русского языка в Молдове статус языка межнационального общения

Глава республики рассказал о том, что Молдова – полиэтническая страна, в которой живут представители порядка 125 этносов, а треть населения считают себя русскоязычными.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках своего выступления на 74-й Генеральной ассамблее ООН о том, что русский язык в республике носит статус языка межнационального общения.

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"Республика Молдова – полиэтническая страна, в которой живут представители порядка 125 этносов. Треть населения считают себя русскоязычными. Русский язык – один из шести официальных языков ООН – имеет в Молдове статус языка межнационального общения", - заявил Додон с трибуны ООН.

Русский язык в Молдове наделен особым статусом, закрепленным в Законе – это язык межнационального общения. Его носители могут получать образование на русском языке и использовать его в сфере услуг. Использование русского языка в официальных документах и в общении государственными службами было признано Конституционным судом.

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