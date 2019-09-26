Эксклюзив: глава "Молдовагаз" объявил об отставках

Председатель административного совета "Молдовагаз" заявил, что предприятие ждет много изменений, которые призваны повысить эффективность и конкурентоспособность компании.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. В компании "Молдовагаз" произошли отставки. Об этом заявил новый руководитель предприятия Вадим Чебан в интервью радиостудии Sputnik.

По его словам, некоторые сотрудники уже были освобождены с занимаемых должностей, а других еще ждет эта участь.

"Кто-то уже ушел, последуют и другие преобразования. Имею ввиду больше руководящие должности. Посмотрим, когда. У нас есть план реорганизации, который должен быть согласован с акционерами и руководством предприятия", - сказал собеседник.

Как отметил глава "Молдовагаз", эти действия необходимы для повышения эффективности, конкурентоспособности и прозрачности предприятия.

Он подчеркнул, что те сотрудники, которые не соответствовали требованиям, были освобождены с занимаемых должностей. Чебан отметил, что выявлены случаи нарушения финансовой дисциплины, а те, кто нарушил закон, уже уволены.

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

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