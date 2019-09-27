Водителям на заметку: где в Молдове в пятницу "дежурят" радары

Водителей на дорогах Молдовы в пятницу ожидают экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. На десяти трассах Молдовы в пятницу дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 27 сентября установлены на трассах:

М 5: Бельцы – Кишинев, 214 – 253 км;

R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 км;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 42 - 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 9 – 45 км;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 79 – 101 км;

R 31: R 30 – Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 0-15 км.

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Полиция информирует, что превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

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