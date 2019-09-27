Судебный скандал в Молдове: ВСП – за, ВСМ – против генерального собрания

Состоится или нет генеральное собрание судей – магистрат объяснил, в каком случае его придется перенести.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Для того, чтобы генеральное собрание судей, которое было созвано в чрезвычайном порядке, началось, необходим кворум не менее 200 человек. Об этом заявил журналистам в пятницу судья Высшей судебной палаты (ВСП) Виктор Мику.

По его словам, если кворума не будет, то заседание скорее всего перенесут на другую дату.

Ранее ВСП приняла решение отклонить запрос Высшего совета магистратуры (ВСМ), выступившего против проведения генерального собрания, за созыв которого выступили более восьми десятков судей.

Заседание генерального собрания должно было начаться в 10.00, однако до сих пор в зале нет кворума.

Ранее президент страны Игорь Додон заявил, что наблюдает напряженность в процессе взаимодействия между Высшим советом магистратуры и частью судей.

"Правящая коалиция полностью взяла на себя реформирование судебной системы. Эта жизненно важная реформа поддерживается и президентом. Тем не менее, реформируемой судебной системе будет гарантирована полная независимость, и все процессы оценки должны оставаться вне влияния политики, с привлечением ряда независимых и известных экспертов", - отметил глава государства.

По его мнению, субъект самоуправления является исключительно внутренним субъектом судебной системы, и политика никоим образом не должна вмешиваться в процесс самоуправления и организации правосудия.

Как отметил Додон, "события, происходящие в сфере правосудия, должны преследовать не цель саботажа процесса реформ, а приближение к демократическим стандартам и соответствовать ожиданиям людей и должны осуществляться в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов".

В свою очередь, премьер правительства Майя Санду накануне на брифинге заявила, что в системе юстиции есть проблемы.

"Наши усилия по реформированию юстиции начали давать плоды. По истечение трех месяцев мы увидели снятие иммунитета судьи с сомнительной репутацией. Мы знаем, что есть честные судьи, но есть и группы, которые противятся реформе, группы, которым есть, что терять, если в Молдове появится настоящая юстиция", - отметила Санду.

По ее словам, вся страна следит за тем, что происходит в пятницу на генеральном собрании.

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