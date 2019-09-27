Эксклюзив: Константин Цуцу должен быть помещен под арест

Константин Цуцу фигурирует в уголовном деле по факту извлечения выгоды из влияния, именно поэтому прокуроры требовали его арестовать.

КИШИНЕВ, 27 сен – Sputnik. Кишиневский суд вынес решение о 30-дневном аресте бывшего депутата парламента и молдавского кикбоксера Константин Цуцу, пишет sputnik.md.

По информации источников Sputnik, вердикт оглашен в отсутствии Цуцу, поэтому его должны объявить в международный розыск. Спортсмен фигурирует в деле об извлечении выгоды из влияния.

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Ранее СМИ сообщали, что Цуцу видели на территории Украины. Соответствующий снимок появился в соцсетях.

Цуцу – один из первых представителей Демпартии, покинувших Молдову практически сразу после того, как политформирование ушло в оппозицию. Он выехал из страны на автомобиле через КПП Леушены.

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